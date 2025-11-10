Veljko Paunović počeo operaciju "Vembli": Pogledajte fotografije sa prvog treninga nove Srbije

Nakon okupljanja reprezentacije Srbije, fudbaleri odradili prvi trening pod komandom Veljka Paunovića.

Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez selektora prije mjesec dana, nakon što je Dragan Stojković Piksi napustio klupu nacionalnog tima. Selektor mlade reprezentacije Zoran "Bata" Mirković vodio je meč protiv Andore u kvalifikacijama za Mundijal, a onda je FSS angažovao novog selektora - stigao je Veljko Paunović.

Iako je već nekoliko dana zaposlen, era novog selektora Srbije počela je u ponedjeljak. Konferencija za medije u Staroj Pazovi, zatim okupljanje nacionalnog tima i na kraju trening reprezentacije pred kojom su mečevi protiv Engleske i Letonije popunili su prvi radni dan selektora Paunovića. Pogledajte kako je bilo na treningu Srbije:

Paunović je u Staroj Pazovi dočekao igrače sa svog spiska, a kao što je ranije rekao medijima - donesena je odluka da se dan duže ostane u Kući fudbala. Reprezentacija Srbije želi da uigrava detalje pred meč sa Englezima i dan pred utakmicu, pa će tek nakon jutarnjeg treninga u Srbiji poletjeti na jedno od najvažnijih gostovanja.

Znamo da je Srbiji potrebna senzacija u poslednja dva kola - ili da otkine bodove Engleskoj ili da Andora iznenadi Albaniju. Šanse za drugo mjesto nisu velike, ali Veljko Paunović vjeruje u njih. Pa onda, ko smo mi da sumnjamo, ako je već selektor rekao da na Vembliju treba da se uradi nešto veliko?