logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Anketa: Da li bi Dušan Tadić trebalo da opet igra za Srbiju? Veljko Paunović ga već kontaktirao

Anketa: Da li bi Dušan Tadić trebalo da opet igra za Srbiju? Veljko Paunović ga već kontaktirao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Veljko Paunović razgovarao je sa nekadašnjim kapitenom i nije izričito odgovorio na pitanje da li će ga vratiti u srpski nacionalni tim.

da li bi dusan tadic trebalo da igra za srbiju Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović preuzeo je reprezentaciju ovog ponedjeljka, kada je prvi put okupio izabranike u "Kući fudbala" u Staroj Pazovi. U opširnom razgovoru sa novinarima neizbježno je bilo i pitanje da li će vratiti u tim nekadašnjeg kapitena, Dušana Tadića (36).

"Jesam obavio razgovore, ali nismo završili razgovor. Pričao sam sa Tadićem. Njegova kreativnost i liderske sposobonosti bi bile važne za ovo okupljanje, ali to nažalost nije tako bilo", rekao je Paunović.

Anketa

Da li bi Dušan Tadić trebalo da se vrati u reprezentaciju?

  • Da, Tadić je neophodan i još može da pruži

    52.63% (10)

  • Ne, vreme je za nove igrače, na novom početku

    42.11% (8)

  • Teško je odgovoriti na ovo pitanje

    5.26% (1)

Da li bi Dušan Tadić trebalo da se vrati u reprezentaciju?

Rezultati


Reprezentaciju Srbije čekaju posljednje utakmice kvalifikacione grupe za Mundijal 2026, protiv Engleske na Vembliju u četvrtak i protiv Letonije u nedjelju u Leskovcu. Tadić je za to vrijeme u svom klubu u Abu Dabiju, jer nije dio nacionalnog tima od prošlog ljeta, kada se uz javni sukob rastao sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem.

Bivši kapiten Srbije trenutno je igrač  Al-Vahde iz Emirata, u koju je prešao ovog ljeta nakon rastanka sa Fenebahčeom i neuspješnih pokušaja Crvene zvezde da ga dovede na "Marakanu". Reprezentaciju je napustio poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj, kada je javno ispoljio nezadovoljstvo odlukom selektora Stojkovića da ga koristi kao izmjenu.

Piksi je javno osudio taj njegov javni istup, ukazao na to da kapiten tako ne bi trebalo da se ponaša, a Tadić nakon svega nije odustao od svog mišljenja, već ga je dodatno obrazložio poslije eliminacije sa Evropskog prvenstva.

"Ne kajem se, isto bih rekao. Nisam htio nikoga da uvrijedim. Šta da mi kažu saigrači na to? Nikoga nisam htio da povrijedim, već samo da pokažem samopouzdanje neko i da malo razmrdam ekipu", kazao je kapiten Srbije.

"Kaže da se zagrijavam, pa da odmorim"

Pogledajte

03:09
Dušan Tadić izjava 2
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

"Da sam trener i igrač, volio bih da igrač kaže nešto. Mislim da smo svi mi napravili karijere jer smo mislili za sebe da smo najbolji mogući. Ako je problem da sam rekao nešto javno, OK, ali stvarno to mislim. Imam neke stvari koje sam postigao iza sebe, uz pomoć saigrača, timski sam igrač i hoću da uradim sve za ekipu. Možda se nekome nije svidjelo to što sam rekao, možda je zvučalo grubo, arogantno, ko god da me poznaje zna ko sam i šta sam, da težim ka tome da budem ispravan, da kažem šta mislim. Stvarno ne mislim da je to nešto loše uticalo".

"Nisam počeo utakmicu, bilo mi je naravno krivo, ali nebitan sam ja, vidio sam da mogu da pomognem ekipi. Onda se dešava da mi se kaže na poluvremenu 'E, ulazite ti i Ilić', a ja se zagrijavam na pun gas, pa mi se kaže 'E, ti odmori, samo će Ilić'."

Bonus video: 

Pogledajte

07:37
Dušan Tadić izjava
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Tadić Veljko Paunović Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC