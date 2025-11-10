Anketa: Da li bi Dušan Tadić trebalo da opet igra za Srbiju? Veljko Paunović ga već kontaktirao

Selektor Srbije Veljko Paunović razgovarao je sa nekadašnjim kapitenom i nije izričito odgovorio na pitanje da li će ga vratiti u srpski nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović preuzeo je reprezentaciju ovog ponedjeljka, kada je prvi put okupio izabranike u "Kući fudbala" u Staroj Pazovi. U opširnom razgovoru sa novinarima neizbježno je bilo i pitanje da li će vratiti u tim nekadašnjeg kapitena, Dušana Tadića (36).

"Jesam obavio razgovore, ali nismo završili razgovor. Pričao sam sa Tadićem. Njegova kreativnost i liderske sposobonosti bi bile važne za ovo okupljanje, ali to nažalost nije tako bilo", rekao je Paunović.

Reprezentaciju Srbije čekaju posljednje utakmice kvalifikacione grupe za Mundijal 2026, protiv Engleske na Vembliju u četvrtak i protiv Letonije u nedjelju u Leskovcu. Tadić je za to vrijeme u svom klubu u Abu Dabiju, jer nije dio nacionalnog tima od prošlog ljeta, kada se uz javni sukob rastao sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem.

Bivši kapiten Srbije trenutno je igrač Al-Vahde iz Emirata, u koju je prešao ovog ljeta nakon rastanka sa Fenebahčeom i neuspješnih pokušaja Crvene zvezde da ga dovede na "Marakanu". Reprezentaciju je napustio poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj, kada je javno ispoljio nezadovoljstvo odlukom selektora Stojkovića da ga koristi kao izmjenu.

Piksi je javno osudio taj njegov javni istup, ukazao na to da kapiten tako ne bi trebalo da se ponaša, a Tadić nakon svega nije odustao od svog mišljenja, već ga je dodatno obrazložio poslije eliminacije sa Evropskog prvenstva.

"Ne kajem se, isto bih rekao. Nisam htio nikoga da uvrijedim. Šta da mi kažu saigrači na to? Nikoga nisam htio da povrijedim, već samo da pokažem samopouzdanje neko i da malo razmrdam ekipu", kazao je kapiten Srbije.

"Kaže da se zagrijavam, pa da odmorim"

"Da sam trener i igrač, volio bih da igrač kaže nešto. Mislim da smo svi mi napravili karijere jer smo mislili za sebe da smo najbolji mogući. Ako je problem da sam rekao nešto javno, OK, ali stvarno to mislim. Imam neke stvari koje sam postigao iza sebe, uz pomoć saigrača, timski sam igrač i hoću da uradim sve za ekipu. Možda se nekome nije svidjelo to što sam rekao, možda je zvučalo grubo, arogantno, ko god da me poznaje zna ko sam i šta sam, da težim ka tome da budem ispravan, da kažem šta mislim. Stvarno ne mislim da je to nešto loše uticalo".

"Nisam počeo utakmicu, bilo mi je naravno krivo, ali nebitan sam ja, vidio sam da mogu da pomognem ekipi. Onda se dešava da mi se kaže na poluvremenu 'E, ulazite ti i Ilić', a ja se zagrijavam na pun gas, pa mi se kaže 'E, ti odmori, samo će Ilić'."

