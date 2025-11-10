logo
Pitali smo Paunovića ko će biti novi nosioci Srbije: Pogledao je u spisak i shvatio šta mora da kaže

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Veljko Paunović je jasno stavio do znanja da mu je najvažnija stvar kod igrača karakter i da se neće gledati njihove biografije.

Veljko Paunović odgovorio ko će biti nosioci reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović se danas prvi put obratio javnosti kao selektor Srbije, a čini se da su mu sve misli i fokus usmjereni na meč sa Engleskom na Vembliju (13. novembar). Jasno je da se ne predaje i da želi da odvede Srbiju na Svjetsko prvenstvo 2026, pa je tako fokus kratkoročni - dok je sigurno i kod njega bilo razmišljanja "šta ako ne odemo na Mundijal".

Svakako je reprezentaciju Srbije preuzeo na duže staze i zato smo ga danas upitali kojih će to pet fudbalera biti nosioci kod njega u narednih pet godina, na šta se dobro zamislio. Posebno kada je pogledao spisak igrača.

"Mislim da je to u ovom trenutku, malo izlazim iz fokusa, ali mogu da kažem svakako da imamo igrače koji su... Da idem listom, imamo puno igrača koji imaju bazične kvalitete, kako tehničke, odnosno igračke - talenat. Tako i talenat. Možda u ovom trenutku nije potrebno da se imenuju", rekao je Paunović i objasnio da su jedno informacije koje ima o njima, a onda sasvim nešto drugo subjektivni osjećaj kada ih upozna: "Moram da ih vidim".

Pogledajte

01:35
Ko su nosioci reprezentacije u budućnosti
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Jedna stvar je kad gledate utakmicu i posmatrate igrače s distance, drugo kad imate interakciju i kada pritisnete tačke gdje mogu da vam daju odgovor na neka pitanja. Ne samo za fudbalske stvari, nego za karakter, kako se ponašaju pod pritiskom, kako se ponašaju kada je situacija u suprotnosti u odnosu na ono kako bismo željeli. Moramo da uradimo ispit karaktera kada budem imao priliku da radim s njima", naglasio je Paunović koji je inače i na konferenciji za medije istakao koliko mu je važno da ima igrače od karaktera.

Istovremeno, Paunović je i naglasio da će ubuduće mnogo računa voditi i o kodeksu reprezentacije, tako da neće moći da se desi da igrači prijavljuju izmišljene povrede, nego će morati da imaju dobro opravdanje da odbiju poziv.

Ko je na spisku Srbije?

  • Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić
  • Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Ognjen Mimović, Veljko Milosavljević, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić
  • Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić
  • Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić

Tagovi

Veljko Paunović fudbal orlovi

