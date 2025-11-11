Paunović želi da pozove Željka Obradovića da pomogne fudbalerima

Veljko Paunović priznao je da će pozvati Željka Obradovića i druge stručnjake da pomognu fudbalskoj reprezentaciji Srbije u budućnosti.

Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović preuzeo je reprezentaciju Srbije i najavio da će biti određenih promjena. Jedna od njih mogla bi da bude i dolazak stručnjaka iz drugih sportova. Tako je prilikom intervjua za "Arenu sport" upitan da li bi možda pomogli govori ljudi kao što su Željko Obradović i Svetislav Pešić.

"Može puno da se nauči iz naših sportova, posebno iz košarke. Nije još uvijek zvaničan poziv, ali bih volio da pozovem Obradovića i naše velike stručnjake. Ljude koji su uspješni u različitim zemljama i kontinentima, a koji mogu da doprinesu zajedništvu i duhovnom usmjerenju jedne grupe igrača kao što je FSS. Da daju novu dimenziju i novi smjer", rekao je Paunović.

Želi da fudbaleri budu otvoreniji prema takvim stvarima. Zna i sam kako to izgleda iznutra.

"U fudbalu smo povlašćeni, zatvoreni. Imamo status koji često ne mogu da opravdam. Zato smatram da možemo da se otvorimo prema takvim ljudima."

"Situacija je urgentna"

Nema Paunović mnogo vremena za pripremu i uigravanje tima. Slijede mečevi sa Engleskom na Vembliju (13. novembar u 20.45 časova) i Letonijom (16. novembar u 18h). Zato bi možda mogao da pomogne i neki drugi pristup, prvenstveno sa mentalnog aspekta, poput riječi legendi kao što su Obradović i Pešić.

"Može to da nam pomogne i na ličnom i na grupnom nivou. S obzirom na urgentnost situacije... Razmišljam kako mogu na najbolji način da iskoristim vrijeme koje imam. Sigurno je da postoje ideje i mogućnosti koje možemo da sprovedemo", zaključio je Paunović.