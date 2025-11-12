"Bilo je to više od fudbalske utakmice": Selektor Albanije o pobjedi nad "orlovima"

Selektor Albanije Silvinjo govorio je o rivalstvu sa Srbijom.

Reprezentacija Srbije i dalje se nada plasmanu na Mundijal 2026, mada je nacionalni tim Albanije ispred "orlova" i trenutno ima veće šanse. Još po objavljivanju grupa za kvalifikacije, bilo je jasno da ih očekuje velika borba protiv Albanije, a sada je to priznao i Silvinjo, selektor velikog srpskog rivala.

Reprezentacija Albanije drži sve u svojim rukama, a pobjeda nad Andorom poprilično bi razjasnila situaciju na tabeli: "Sada nam je potrebna pobjeda u Andori. Ako to uspijemo, a Srbija ne osvoji 3 boda u Engleskoj, bićemo u plej-ofu. Prije tri godine to je bio san, a sada je postao cilj, tačnije misija, mogućnost da Albanija prvi put ode na Svjetsko prvenstvo je nešto veliko, emocija koja obuhvata cijeli narod - u domovini i širom svijeta", rekao je selektor Albanije u razgovoru za "Corriere della sera".

I sam Brazilac je shvatio koliko rivalstvo postoji između Srbije i Albanije: "Bilo je to više od fudbalske utakmice, iako je naš najbolji meč zapravo bio remi 0:0 protiv Srba u prvom meču. Na njihovom terenu nije bilo lako, ni sa ambijentalne strane, ali je postojalo međusobno poštovanje između dvije ekipe, uprkos geopolitičkoj situaciji koja stoji u pozadini. Kada smo se vratili u Tiranu, zatekli smo zemlju u slavlju, ludu od sreće."

Zahvaljujući pobjedama, Albanija je korak ispred Srbije: "Imamo prednost, jednu meč-loptu i osjećam da nam se neće 'skratiti ruka'. Ali sve još može da se desi, jer ne zavisi sve od našeg rezultata."

Tim Albanije godinama unazad bilježi zapažene rezultate - na Evropskom prvenstvu odigrala je tijesan meč protiv Španije, neriješeno protiv Hrvatske. "Da, teren je bio plodan, a pripremili su ga italijanski selektori poput De Bjažija, Reje i Panućija. Ne treba zaboraviti da su mnogi igrači stasali u Italiji, a i ja sam pet godina učio u Koverćanu. Znati italijanski u Albaniji je prednost. Imamo dobre uslove, uradili smo veliki posao u pronalaženju talenata među djecom dijaspore i dali smo organizaciju jednoj tehnički jakoj ekipi koja igra s ponosom i osjećajem za dres. I to pravi razliku."

Baraž za plasman na Mundijal veoma bi značio Albaniji, svestan je Silvinjo. "Bilo bi to ostvarenje životnog sna, ali znamo da za nas ništa nije lako. Kao što uvijek govorim svojim igračima: ostanimo živi, ostanimo u igri. I vidjećemo kako će se sve završiti", kazao je Silvinjo.