logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Problemi za selektor Engleske: Trojica fudbalera propuštaju meč sa Srbijom

Problemi za selektor Engleske: Trojica fudbalera propuštaju meč sa Srbijom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Promjene na spisku Engleske pred meč sa Srbijom i glavobolja za selektora Tomasa Tuhela.

Promjene na spisku Engleske pred meč sa Srbijom Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Veljko Paunović ima dosta problema sa povredama i izostancima pred meč sa Engleskom na Vembliju (13. novembar), ali nije ni da je njegov suparnik Tomas Tuhel bez brige. Na samo 48 sati pred utakmicu saznao je da su mu dvojica igrača otkazala, a za trećeg se samo čeka još zvanična potvrda.

Sa spiska su otpali Entoni Gordon i Nik Poup iz Njukasla, koji su prijavili probleme s povredama u Njukaslu, dok će uz njih vrlo vjerovatno i Mark Geji iz Kristal palasa preskočiti predstojeće okupljanje. 

U međuvremenu stigli su pozivi dvojici igrača - štoper Trevo Čaloba iz Čelsija trebalo bi da popuni rupu u odbrani, dok će uloga rezervnog golmana pripasti Džejsmu Trafordu iz Sitija. Za sada nema informacija ko će i da li će uopšte iko zamijeniti Gordona na spisku Engleske.

Ko je sve na spisku Engleske?

Engleska je prva u grupi kvalifikacija i izvesno je da će direktno na Svjetsko prvenstvo, a pred njom su utakmice sa Srbijom (13. novembar) i Albanijom (16. novembar). Ovo je tim na koji računa Tomas Tuhel:

  • Golmani: Din Henderson (Kristal palas), Džordan Pikford (Everton) i Džejms Traford (Mančester siti).
  • Odbrana: Den Burn (Njukasl), Trevo Čaloba (Čelsi), Ris Džejms (Čelsi), Ezri Konsa (Aston Vila), Niko O'Rajli (Mančester siti), Džarel Kvansa (Bajer), Džed Spens (Totenhem), Džon Stouns (Mančester siti) i Mark Geji (Kristal palas).
  • Vezni red: Elijot Anderson (Notingem), Džud Belingem (Real Madrid), Džordan Henderson (Brentford), Deklan Rajs (Arsenal), Morgan Rodžers (Aston vila), Aleks Skot (Bornmut), Adam Vorton (Kristal palas).
  • Napad: Džarod Bouen (Vest hem), Ebereči Eze (Arsenal), Fil Foden (Mančester siti), Hari Kejn (Bajern), Markus Rašford (Barselona) i Bukajo Saka (Arsenal.

Podsjetimo, Engleska je u septembru u Beogradu razbila Srbiju 5:0.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Engleska orlovi Tomas Tuhel Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC