Problemi za selektor Engleske: Trojica fudbalera propuštaju meč sa Srbijom

Promjene na spisku Engleske pred meč sa Srbijom i glavobolja za selektora Tomasa Tuhela.

Veljko Paunović ima dosta problema sa povredama i izostancima pred meč sa Engleskom na Vembliju (13. novembar), ali nije ni da je njegov suparnik Tomas Tuhel bez brige. Na samo 48 sati pred utakmicu saznao je da su mu dvojica igrača otkazala, a za trećeg se samo čeka još zvanična potvrda.

Sa spiska su otpali Entoni Gordon i Nik Poup iz Njukasla, koji su prijavili probleme s povredama u Njukaslu, dok će uz njih vrlo vjerovatno i Mark Geji iz Kristal palasa preskočiti predstojeće okupljanje.

U međuvremenu stigli su pozivi dvojici igrača - štoper Trevo Čaloba iz Čelsija trebalo bi da popuni rupu u odbrani, dok će uloga rezervnog golmana pripasti Džejsmu Trafordu iz Sitija. Za sada nema informacija ko će i da li će uopšte iko zamijeniti Gordona na spisku Engleske.

Ko je sve na spisku Engleske?

Engleska je prva u grupi kvalifikacija i izvesno je da će direktno na Svjetsko prvenstvo, a pred njom su utakmice sa Srbijom (13. novembar) i Albanijom (16. novembar). Ovo je tim na koji računa Tomas Tuhel:

Golmani: Din Henderson (Kristal palas), Džordan Pikford (Everton) i Džejms Traford (Mančester siti).

Odbrana : Den Burn (Njukasl), Trevo Čaloba (Čelsi), Ris Džejms (Čelsi), Ezri Konsa (Aston Vila), Niko O'Rajli (Mančester siti), Džarel Kvansa (Bajer), Džed Spens (Totenhem), Džon Stouns (Mančester siti) i Mark Geji (Kristal palas).

Vezni red : Elijot Anderson (Notingem), Džud Belingem (Real Madrid), Džordan Henderson (Brentford), Deklan Rajs (Arsenal), Morgan Rodžers (Aston vila), Aleks Skot (Bornmut), Adam Vorton (Kristal palas).

Napad: Džarod Bouen (Vest hem), Ebereči Eze (Arsenal), Fil Foden (Mančester siti), Hari Kejn (Bajern), Markus Rašford (Barselona) i Bukajo Saka (Arsenal.

Podsjetimo, Engleska je u septembru u Beogradu razbila Srbiju 5:0.