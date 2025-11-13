Veljko Paunović će večeras promijeniti formaciju reprezentacije Srbije od koje smo navikli da igra sa trojicom štopera u Piksijevom mandatu. Sada dolazi novi selektor koji ima svježe ideje i ima ideju kako Srbija da napravi čudo sa Engleskom.

Izvor: MN Press/Chosen 11/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 gostuje na "Vembliju" u utakmici koju je novi selektor Veljko Paunović nazvao "našim finalom Svjetskog prvenstva". Računica je jasna, ako Srbija izgubi od Engleske - tu se završava san da može da ode na Mundijal, dok remi ili pobjeda ostavljaju "orlove" i dalje u igri, iako je i poslije toga potrebno čudo.

Ipak, da ne vjeruje u njega, Paunović ne bi ni prihvatio poziv FSS-a i ne bi sam insistirao na tome da se odmah prihvati posla i ne čeka sledeći ciklus, a sada je samo pitanje da li je uspio da promijeni loše navike "orlova" u tri dana.

Vrijeme mu nije bilo saveznik, imao je premalo prostora da "resetuje" reprezentaciju Srbije poslije Piksija, tako da je u najavi već istakao da je za njega najvažnije da zapravo naglasi ono što je već bilo dobro, odnosno da to traje duže u kontinuitetu... Takođe, radio je i na novoj formaciji reprezentacije Srbije koja će poslije duže vremena odustati od igre sa tri štopera.

Kako će sada izgledati odbrana?

Vidi opis Ovo je sastav Srbije za Englesku: Veljko Paunović odustaje od Piksijeve formacije i pravi čudo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Iako je Paunović bio "zaključan" oko sastava, što zapravo može da bude veliki adut protiv Engleza, čini se da će Srbiju postaviti u sistem 4-2-3-1, inače i njegov omiljeni.

Najveća dilema zapravo je oko golmana, vidjećemo da li će prednost imati njegov miljenik Predrag Rajković koga poznaje još iz zlatne generacija "orlića" - ili će to biti Đorđe Petrović koji zaista fantastično brani kroz cijele kvalifikacije. S obzirom da igra protiv Engleske, prednost bi mogao da ima Petrović, a ispred sebe će imati "četvorku".

Na desnom boku Mimović, lijevo Terzić, dok će štoperski tandem činiti Milenković i Pavlović. Iako je odlično igrao i mladi Veljko Milosavljević, utisak je da će Paunović pokušati da ga sačuva prevelikog pritiska na Vembliju.

Vezni red mora mnogo bolje

Izvor: MN PRESS

Znamo da je vezni red bio možda i najslabija tačka tima u prethodnom periodu, a sada će ne samo morati da pazi na gol, nego i da pomogne u kreaciji. Očekuje se da na sredini "osovina" budu Lukić i Stanković, što je budućnost Srbije, dok će na "desetku" Lazar Samardžić.

Po bokovima će igrati sada već standardni naši igrači, ali sa ofanzivnijim ulogama i "bekom iza sebe" - što će Živkoviću po desnoj i Kostiću po lijevoj strani - ostaviti više prostora da pomognu napadu.

Vraćamo se na jednog špica

Izvor: MN PRESS

Dragan Stojković Piksi je tokom svog mandata najčešće igrao sa dvojicom napadača, ponekad i sa trojicom, što naravno nema nikakve direktne veze sa tim da li će neko igrati ofanzivno, atraktivno, defanzivno... Zato ni na odluku Paunovića da igra sa samo jednim napadačem ne treba gledati kao da je plan da se Srbija brani.

Dušan Vlahović predvodiće napad i znamo da ovoga puta nema Aleksandra Mitrovića da pomogne i sa klupe, tako da će pogledi biti usmjereni ka Luku Jovića koji će sigurno dobiti šansu u završnici meča.

Dakle, da rezimiramo - ovo je sastav Srbije za Englesku:

Petrović - Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić - Stanković, Lukić - Živković, Samardžić, Kostić - Vlahović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!