logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je sastav Srbije za Englesku: Veljko Paunović odustaje od Piksijeve formacije i pravi čudo

Ovo je sastav Srbije za Englesku: Veljko Paunović odustaje od Piksijeve formacije i pravi čudo

Autor Milutin Vujičić
0

Veljko Paunović će večeras promijeniti formaciju reprezentacije Srbije od koje smo navikli da igra sa trojicom štopera u Piksijevom mandatu. Sada dolazi novi selektor koji ima svježe ideje i ima ideju kako Srbija da napravi čudo sa Engleskom.

Sastav Srbije za utakmicu protiv Engleske Izvor: MN Press/Chosen 11/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 gostuje na "Vembliju" u utakmici koju je novi selektor Veljko Paunović nazvao "našim finalom Svjetskog prvenstva". Računica je jasna, ako Srbija izgubi od Engleske - tu se završava san da može da ode na Mundijal, dok remi ili pobjeda ostavljaju "orlove" i dalje u igri, iako je i poslije toga potrebno čudo.

Ipak, da ne vjeruje u njega, Paunović ne bi ni prihvatio poziv FSS-a i ne bi sam insistirao na tome da se odmah prihvati posla i ne čeka sledeći ciklus, a sada je samo pitanje da li je uspio da promijeni loše navike "orlova" u tri dana

Vrijeme mu nije bilo saveznik, imao je premalo prostora da "resetuje" reprezentaciju Srbije poslije Piksija, tako da je u najavi već istakao da je za njega najvažnije da zapravo naglasi ono što je već bilo dobro, odnosno da to traje duže u kontinuitetu... Takođe, radio je i na novoj formaciji reprezentacije Srbije koja će poslije duže vremena odustati od igre sa tri štopera.

Kako će sada izgledati odbrana?

Iako je Paunović bio "zaključan" oko sastava, što zapravo može da bude veliki adut protiv Engleza, čini se da će Srbiju postaviti u sistem 4-2-3-1, inače i njegov omiljeni.

Najveća dilema zapravo je oko golmana, vidjećemo da li će prednost imati njegov miljenik Predrag Rajković koga poznaje još iz zlatne generacija "orlića" - ili će to biti Đorđe Petrović koji zaista fantastično brani kroz cijele kvalifikacije. S obzirom da igra protiv Engleske, prednost bi mogao da ima Petrović, a ispred sebe će imati "četvorku".

Na desnom boku Mimović, lijevo Terzić, dok će štoperski tandem činiti Milenković i Pavlović. Iako je odlično igrao i mladi Veljko Milosavljević, utisak je da će Paunović pokušati da ga sačuva prevelikog pritiska na Vembliju.

Vezni red mora mnogo bolje

Izvor: MN PRESS

Znamo da je vezni red bio možda i najslabija tačka tima u prethodnom periodu, a sada će ne samo morati da pazi na gol, nego i da pomogne u kreaciji. Očekuje se da na sredini "osovina" budu Lukić i Stanković, što je budućnost Srbije, dok će na "desetku" Lazar Samardžić.

Po bokovima će igrati sada već standardni naši igrači, ali sa ofanzivnijim ulogama i "bekom iza sebe" - što će Živkoviću po desnoj i Kostiću po lijevoj strani - ostaviti više prostora da pomognu napadu.

Vraćamo se na jednog špica

Izvor: MN PRESS

Dragan Stojković Piksi je tokom svog mandata najčešće igrao sa dvojicom napadača, ponekad i sa trojicom, što naravno nema nikakve direktne veze sa tim da li će neko igrati ofanzivno, atraktivno, defanzivno... Zato ni na odluku Paunovića da igra sa samo jednim napadačem ne treba gledati kao da je plan da se Srbija brani.

Dušan Vlahović predvodiće napad i znamo da ovoga puta nema Aleksandra Mitrovića da pomogne i sa klupe, tako da će pogledi biti usmjereni ka Luku Jovića koji će sigurno dobiti šansu u završnici meča.

Dakle, da rezimiramo - ovo je sastav Srbije za Englesku:

Petrović - Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić - Stanković, Lukić - Živković, Samardžić, Kostić - Vlahović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović Srbija orlovi Engleska Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC