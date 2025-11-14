Šaćiri progovorio o provokacijama i pokazivanju dvoglavog orla

Đerdan Šaćiri je u intervjuu za švajcarsku televiziju objasio i zašto je provocirao Srbiju i zašto je pokazivao "dvoglavog orla".

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Đerdan Šaćiri (34) je jedan od najboljih švajcarskih fudbalera i čovjek koji je često provocirao Srbe. Koristio je svaku priliku da to uradi, tako je na meču protiv srpskog tima prilikom proslave pokazivao "dvoglavog orla". Sada je progovorio o tom detalju.

"Mnogo toga se pisalo tada. Naše porodice doživjele su razne provokacije od strane srpske strane prije tog meča na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. Posebno na društvenim mrežama. To je izazvalo posebnu glad kod nas za pobjedom. Na kraju, jedino se pobjeda na terenu računa", rekao je Šaćiri za švajcarsku nacionalnu televiziju "SRF".

Upitan je i da li je to što je poreklom sa Kosova uticalo na njega kada je došao u Švajcarsku.

"Naravno da sam se osjetio po malo rastrzano. U osnovnoj školi bio sam jedini stranac u odjeljenju. Ponekad su me prozivali i napadali zbog toga, ali sam naučio mnogo toga od djece u Švajcarskoj. Kraj karijere? Ako jednog jutra ustanem i osjetim da mi se ne igra, tada ću da stavim tačku", jasan je Šaćiri.

Kako prave razliku igrači porijeklom sa Kosova?

Jedno od pitanja za Šaćirija bilo je i da li u reprezentaciji Švajcarske prave razliku igrači koji su porijeklom sa Kosova, kao što je on, a spomenuli su mu i Granita Džaku i skandal.

"Možda nemaju svi Švajcarci taj borbeni duh kao što imaju oni koji su Kosovari. Reprezentacija je imala benefit godinama od toga da ima igrače sa različitim karakterom koji donose svoje vrline. Znam da javnost ponekad nepravedno tretira mene i Granita Džaku, ali morate da se izborite sa takvim stvarima. Ljudi imaju različita mišljenja, kada je u pitanju politika, ne miješam se u to."

Pitao ga je novinar i da li su njegovi roditelji bili zabrinuti za njega i za to da bi mogao da krene lošim putem kada je došao u Švajcarsku.

"Moja majka je bila zabrinuta, jer sam bio najniži i uvijek sam igrao fudbal sa starijima. Zahvaljujući tome sam naučio kako da se zauzmem za sebe. Shvatio sam dosta rano da sam poseban, jer su me uvijek birali prvog na fudbalu", zaključio je Šaćiri.

Odakle je Šaćiri?

Šaćiri je rođen 10. oktobra 1991. godine u mjestu Žegra kod Gnjilana, mesta koje se nalazi u jugoistočnom delu južne srpske pokrajne Kosovo. Igra na poziciji krilnog napadača, a sa roditeljima se preselio u Švajcarsku 1992. godine. Počeo je karijeru u Bazelu, igrao je za Bajern Minhen, Inter, Stouk, Liverpul, Lion, Čikago Fajr i sada se vratio u Bazel.

"Povratak kući je ostvarenje sna za mene. Igrati pred mojim roditeljima na stadionu 'Sent Džejkob' je nevjerovatno. Naravno, želja mi je da vratim Bazel tamo gdje pripada", poručio je Šaćiri.

Šaćiri je najveći uspjeh u karijeri imao u Bajernu i Liverpulu. U Minhenu je osvojio tri titule u Bundesligi i Ligu šampiona, a na "Enfildu" Premijer ligu i Ligu šampiona.