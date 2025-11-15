Veljko Paunović jedva kontrolisao emocije: Zbog ovih riječi umalo da zaplače selektor Srbije

Selektor Srbije Veljko Paunović jedva kontrolisao emocije dok je slušao o svom ocu Blagoju, legendarnom fudbaleru Partizana i bivšem reprezentativcu Jugoslavije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović održao je konferenciju za medije pred meč protiv Letonije, koji će biti posljednji za srpski nacionalni tim u ovom kvalifikacionom ciklusu. Dok je razgovarao sa novinarima, Paunović je saslušao i jednu priču o svom ocu Blagoju, nekadašnjem reprezentativcu Jugoslavije i velikoj legendi Partizana. Tada je teško kontrolisao emocije.

Kroz karijeru je Veljko Paunović više puta isticao koliko mu je značio Blagoje, jedan od najboljih fudbalera u istoriji Partizana. Ovog puta je o svom ocu slušao od čoveka koji se odrastao sa Blagojem na jugu Srbije, a kasnije ga pratio i kroz najuspješnije dane fudbalske karijere.

"Veljko, ako dozvoliš da uz pozdrav i uz najbolje želje da uspeš, kažem nekoliko riječi koje bi trebalo da popune i dopune informaciju... Ne o tome odakle su ti korijeni, nego nije pomenuto čini mi se ni ime. S obzirom na to da je riječ o mom ličnom prijatelju i generacijskom drugaru, a ovdje ima i mnogo mladih. Veljko je sin legendarnog štopera velike jugoslovenske reprezentacije Blagoja Paunovića. Drugovali smo i ovdje tada, znam koliko bi sada bio ponosan što si imenovan, što si dobio priliku. Od srca, i u njegovo ime, želim ti da uspiješ", pričao je novinar, a Veljku se na licu videla emocija.

Zna se da je Veljko Paunović veoma posvećen fudbalu jer mu je otac usadio ljubav prema sportu, a svjetska titula na Novom Zelandu osvojena je samo nekoliko mjeseci nakon smrti Blagoja Paunovića. Novi selektor Srbije tada je trofej posvetio svom ocu, a ovog puta se zahvalio na lijepim riječima.

"Hvala vama što ste podsjetili sve prisutne ovdje, ali i javnost, na mog oca. S obzirom na to da se nalazimo ovdje gdje je on rođen, to je mnogo lijepo. Zahvaljujem se na tome", odgovorio je Paunović. Od dolaska na mjesto selektora Srbije, ovo je bio najočigledniji primjer pokazivanja emocija Veljka Paunovića, kojeg je veoma dirnulo sjećanje na njegovog oca.

