Otkud Filip Kostić kapiten Srbije? Vi ste zaboravili šta je rekao, Veljko Paunović sigurno nije

Mnoge je iznenadila odluka Veljka Paunovića da Filip Kostić bude kapiten Srbije, međutim ako se sjetimo šta je iskusni fudbaler rekao protiv poraza od Albanije - jasno je zašto je novi selektor želio da mu stavi traku oko ruke.

Veljko Paunović nije htio da otkrije pred meč Engleske i Srbije ko će biti kapiten srpskog državnog tima, a mnoge je iznenadila odluka kada je fudbalere na teren izveo Filip Kostić.

Iako danas jedan od najstarijih u reprezentaciji, Kostić do sada nijednom nije ponio kapitensku traku oko ruke, pa je tako ona u periodu poslije Dušana Tadića bila oko ruke Aleksandra Mitrovića, pa Nikole Milenkovića i Predraga Rajkovića. Kostić je dočekao u svom 69. nastupu za "orlove" i može se reći da je ozbiljno shvatio svoj zadatak, pošto je odigrao srčano, borbeno, baš ono što je bilo potrebno Veljku Paunoviću od njega.

Sigurno da je selektoru bila ideja da mu na taj način ulije dodatno samopouzdanje, koje mu je falilo u prethodnom periodu, pa je tako Kostić odigrao jedan od boljih mečeva za Srbiju (još od one Irske u Beogradu), dok je možda Paunović u njemu prepoznao još nešto - što neki drugi prije njega nisu.

Sjećate se šta je Kostić rekao poslije Albanije?

Nakon poraza Srbije od Albanije u Leskovcu (0:1) vidjeli smo da je Filip Kostić stao pred TV kamere i možda prvi put od kada igra fudbal "otvorio" dušu. Navikli smo da je među najtišima u reprezentaciji, ali mu je poslije Albanije bilo jako stalo da pošalje jasnu poruku naciji.

"Prije dva dana sam rekao da smo mi najiskusniji i da moramo da preuzmemo odgovornost. To smo i uradili. Ima dosta mladih momaka, ovo je velika stvar za njih, dosta ih je debitovalo, moramo da radimo dalje, da budemo pozitivni i da patimo. Ako ne patimo, ne možemo ništa da uradimo. To smo i naučili do sada - da budemo pozitivni", rekao je Kostić i naglasio:

"Još samo jedna stvar, preporučujem svim navijačima i medijima da nas podrže. Nije nam lako, ni našim porodicama, ali se nadamo vašoj podršci".

Čini se da je tu njegovu volju i želju prepoznao i Veljko Paunović kome su baš ovakvi igrači i bili potrebni za bitku na Vembliju.

Šta je Paunović rekao o kapitenu?

Za sada, djeluje da je ideja Veljka Paunovića da "traka šeta" kada nema Aleksandra Mitrovića. O tome je pričao na konferenciji za medije pred utakmicu sa Engleskom, kada je odbio da kaže šta je tačno zamislio i ko će ponijeti traku.

"Razgovarao sam i sa Mitrom i Blekijem, kao i u ostalim kapitenima. Postoji hijerarhija, ne želim da je remetim. Ići ćemo po ustaljenom redoslijedu. Prezadovoljan sam, to je riječ koja definiše kako se osjećam. Ne bi trebalo tražiti u igračima i ambijentu između njih nikakav problem. Cijelog života sam u fudbalu, malim i velikim, velikim igračima i kakav sam bio ja, jako znam da prepoznam kad je grupa dobra. Ovo je jedna od najboljih", rekao je Paunović.

Šta je Kostić rekao poslije Engleske?

Odigrao je kapitenski, napravio najbolju šansu za Srbiju na meču za Vlahovića, ali je nezadovoljan napustio teren jer su "orlovi" izgubili i praktično ostali bez šanse da odu na Svjetsko prvenstvo, osim ako se ne dese tri čuda.

"Velika je čast nositi kapitensku traku, to je san i daje mi još veću motivaciju da radim, borim se i dajem sve od sebe za državni tim. Što se tiče utakmice, igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Imali smo šanse, žao mi je što ih nismo iskoristili, ali pokazali smo karakter, da imamo potencijal i da će ova reprezentacija biti sve bolja i bolja", rekao je Kostić koji je poslije dugo vremena u reprezentaciji igrao kao lijevo krilo, a ne vingbek.

"Da smo imali selektora i cjelokupni rad koji smo imali proteklih par dana, sigurno je da bismo imali mnogo bolji rezultat i da bismo bili drugi garantovano. Ne bismo izgubili od Albanije, to je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri, svima nam je teško i zbog toga ispaštamo svi danas. Ali moramo da se uzdignemo i da idemo dalje. Sljedeći meč igramo u Leskovcu, vjerujem u pozitivan rezultat i da ćemo vratiti vjeru u reprezentaciju", naglasio je jedan od najiskusnijih fudbalera Srbije koji će sigurno imati kod Paunovića veliku ulogu.

