On je novi kapiten "orlova"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Paunović izabrao da Filip Kostić bude kapiten reprezentacije Srbije protiv Engleske na Vembliju.

Filip Kostić, Engleska - Srbija Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Engleske utakmicu koja je ujedno i posljednja šansa da se stigne do baraža za Svjetsko prvenstvo, a Veljko Paunović je odmah morao da odredi novog kapitena. Zbog povrede nema Aleksandra Mitrovića, pa je bilo neophodno izabrati njegovog nasljednika, koji će sa kapitenskom trakom oko ruke povesti tim.

Vjerovatno su u užem krugu kandidata bili Predrag Rajković, Nikola Milenković i Nemanja Gudelj, ali je odlučeno da novi lider tima bude Filip Kostić! On će na ovom meču imati i nešto drugačiju ulogu, jer će nastupiti kao klasično lijevo krilo iako je tokom prethodnih godina igrao povučenije i držao čitavu lijevu stranu.

Podsjećamo, Paunović nije želeo da otkrije ko će ponijeti kapitensku traku, a rekao je samo da će ulogu naslijediti sljedeći u hijerarhiji. Po godinama i po nastupima u reprezentaciji očekivalo se da to bude Nemanja Gudelj, jer je on u oba parametra ispred Kostića, ali je i fudbaler Juventusa izuzetno iskusan. Ima 33 godine i na Vembliju igra 69. meč za Srbiju.

Prethodnih dana pominjao se i povratak u nacionalni tim nekadašnjeg kapitena Dušana Tadića. Ukoliko bi se on našao na nekom od narednih spiskova selektora Veljka Paunovića, gotovo sigurno bi uzeo i kapitensku traku koju je u dresu Srbije nosio do Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je posljednji put igrao za reprezentaciju.

Anketa

Da li bi Dušan Tadić trebalo da se vrati u reprezentaciju?

  • Da, Tadić je neophodan i još može da pruži

    50% (14)

  • Ne, vreme je za nove igrače, na novom početku

    46.43% (13)

  • Teško je odgovoriti na ovo pitanje

    3.57% (1)

Da li bi Dušan Tadić trebalo da se vrati u reprezentaciju?

Rezultati

Bonus video:

Pogledajte

01:11
Veljko Paunović o golmanima Srbije
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

Filip Kostić Engleska Srbija Veljko Paunović

