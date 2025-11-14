Veljko Paunović nakon poraza Srbije u Engleskoj: Pokazali smo zube, ali nismo ih ujeli!

Selektor Veljko Paunović analizirao je rezultat Srbije protiv Engleske na Vembliju.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović prokomentarisao je nastup nacionalnog tima na svom debiju, poraz od Engleske (2:0) na Vembliju, ali i pozitivne stvari koje je vidio. Iako i dalje postoji teorija da se poklopi mnogo rezultata i Srbija domogne mjesta u baražu, koje bi u ovom momentu bilo premija.

Prije toga, selektor Paunović je govorio o ponosu koji osjeća zbog igre koju je reprezentacija prikazala, a meč protiv Engleske veoma je detaljno analizirao - segment po segment.

"Iskreno, ne mogu da kažem da sam zadovoljan, jer me svaki poraz mnogo boli. Porazi su odvratni, bez obzira što sam ponosan na momke, jer su dali tu sliku o kojoj govorite - da su bili organizovani i odvažni. Nedostajalo nam je više odvažnosti sa loptom u prvom poluvremenu, iako je gol bila lijepa egzekucija, mislim da smo napravili nepotreban faul koji nas je spustio u zonu da branimo šesnaesterac i poslije onih odbitaka... Izvanredan gol Sake, ali bili smo kažnjeni naivno. Tako sam se ja osjećao i zato me to boli. Drugi gol, skroz smo se otvorili, boli i to, ali je drugačija situacija. Mislim da smo bili kažnjeni, a da smo u drugom poluvremenu stvorili mnogo dobrih šansi. Nedostajala nam je bolja egzekucija na prekidima u ofanzivi. Imali smo sedam kornera i nismo imali nijedan prvi dodir, nijednom se nismo izborili za poziciju da šutnemo na gol, ali jesmo svaku drugu loptu osvojili. Nedostajalo nam je bolje donošenje odluka iz tih drugih lopti... Imali smo šansu Kostića, izvanredno smo to bili pripremili, pas je bio odličan, tajming... Falio nam je blok, ali to je sve zbog toga što je malo vremena prošlo i neko je zaboravio da napravi blok kako bi Kole imao još veću prednost. U drugom poluvremenu igra nam je stvorila izvanredne prodore i situacije gdje nam je nedostajao zadnji pas. Nedostajala nam je završnica... Kada pričaš i vraćaš film, mislim da osjećaš da je moglo još više i još bolje i da si ostao kratak, a mogao si više. To je moj utisak", rekao je Veljko Paunović na konferenciji.

Vidi opis Veljko Paunović nakon poraza Srbije u Engleskoj: Pokazali smo zube, ali nismo ih ujeli! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Selektoru Srbije falilo je samo jedno, ali vidio je stvari zbog kojih je optimista. Postoje detalji zbog kojih vjeruje u uspjeh, a i dalje vjeruje i u karmu, da će se poklopiti niz rezultata koji nam je neophodan kako bismo preko Lige nacija dobili mjesto u baražu za Mundijal.

"Pokazali smo zube, ali nismo ih ujeli! To nam je nedostajalo, ali vjerujem da je bilo dosta dobrih stvari. Osjećam da su igrači prihvatili ideju i način na koji funkcionišemo, odatle gradimo. Postoji perspektiva i svakako da to jako ohrabruje. Gledajući na neki srednje-dugački vremenski period, to je pozitivno. Ali u nedjelju moramo da se pripremimo i da odbranimo svoju čast. Dokle god postoje šanse... Ne može ni da se priča o tome, mora da se pobijedi i da sve od sebe. Ja vjerujem i dalje i da može da nam se namjesti da se ode u baraž, a poslije je sve moguće", rekao je selektor Srbije.

Vidi opis Veljko Paunović nakon poraza Srbije u Engleskoj: Pokazali smo zube, ali nismo ih ujeli! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Paunović je godinama radio u Engleskoj i zna kako funkcioniše tamošnji sistem. Tokom prethodne decenije kroz izuzetan rad sa mlađim kategorijama Englezi su stvorili neke od najboljih fudbalera na svijetu, što se odrazilo i na reprezentaciju, koja je sada u samom vrhu.

"Mislim da je Engleska sjajan primjer za zemlje kao što smo mi, koje pokušavaju da izgrade konstantan i održiv način stvaranja igrača, ali i pobjeđivanja, igranja finala... I ne samo da imaju jedan tim -- tu mislim da su igrači koji su ušli sa klupe mogli da počnu utakmicu za Englesku. I to je proces koji su oni napravili u prošlosti. Znam kako im radi sistem i koliko je bilo potrebno da se napravi ovakav sistem da se stvori ovoliko igrača koji se takmiče na najvišem nivou. Mislim da je Engleska definitivno u Top5, ako ne i Top 3 ili broj 1. Trenutno, Engleska je trenutno ekipa za finale Svjetskog prvenstva, jedan od glavnih favorita", zaključio je selektor Srbije Veljko Paunović.

Bonus video: