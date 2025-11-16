"Sa Veljkom je došla nova energija": Katai ga poznaje bolje od svih u reprezentaciji

Aleksandar Katai bio je strijelac za Srbiju u trijumfu protiv Letonije.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Reprezentativac Srbije Aleksandar Katai bio je strijelac u pobjedi Srbije protiv Letonije u Leskovcu (2:1), na oproštaju nacionalnog tima od neuspješnog učešća u kvalifikacijama za Mundijal.

"Svaka utakmica je teška, posebno u kvalifikacijama, ovo je bila borba za Svetsko prvenstvo, nismo uspeli da se kvalifikujemo, ali hteli smo da završmo kvalifikacije bar sa pobedom. Ako se već nismo plasirali, da nastavimo da radimo i da čekamo sledeće kvalifikacije", rekao je on.

Katai se vratio u nacionalni tim pod vođstvom Dragana Stojkovića, a bio je strelac svog prvog gola pod vođstvom Veljka Paunovića.

"Videle su se promene, svaki novi selektor donese nešto novo, sa Veljkom je došla nova energija, koju smo pokazali u obe utakmice. Nadam se da ćemo tako da nastavimo i da se sledeći put plasiramo", rekao je Katai o treneru sa kojim je dugo i uspešno sarađivao u Čikago Fajeru. Pod njegovim vođstvom odigrao je 66 utakmica u Americi i bolje od svih zna sistem rada novog selektora.