logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sa Veljkom je došla nova energija": Katai ga poznaje bolje od svih u reprezentaciji

"Sa Veljkom je došla nova energija": Katai ga poznaje bolje od svih u reprezentaciji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Katai bio je strijelac za Srbiju u trijumfu protiv Letonije.

Aleksandar Katai o Veljku Paunoviću Izvor: TV Arena sport/screenshot

Reprezentativac Srbije Aleksandar Katai bio je strijelac u pobjedi Srbije protiv Letonije u Leskovcu (2:1), na oproštaju nacionalnog tima od neuspješnog učešća u kvalifikacijama za Mundijal.

"Svaka utakmica je teška, posebno u kvalifikacijama, ovo je bila borba za Svetsko prvenstvo, nismo uspeli da se kvalifikujemo, ali hteli smo da završmo kvalifikacije bar sa pobedom. Ako se već nismo plasirali, da nastavimo da radimo i da čekamo sledeće kvalifikacije", rekao je on.

Katai se vratio u nacionalni tim pod vođstvom Dragana Stojkovića, a bio je strelac svog prvog gola pod vođstvom Veljka Paunovića

"Videle su se promene, svaki novi selektor donese nešto novo, sa Veljkom je došla nova energija, koju smo pokazali u obe utakmice. Nadam se da ćemo tako da nastavimo i da se sledeći put plasiramo", rekao je Katai o treneru sa kojim je dugo i uspešno sarađivao u Čikago Fajeru. Pod njegovim vođstvom odigrao je 66 utakmica u Americi i bolje od svih zna sistem rada novog selektora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Letonija Mundijal 2026 Aleksandar Katai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC