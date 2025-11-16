logo
"Ne znam šta ti nije jasno? Sad me nervira ova situacija": Paunović prekinuo obraćanje, zamolio da ode da vidi majku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Veljko Paunović želio da vidi majku i rođake, umjesto da odgovara na pitanje o kojem je već pričao.

Veljko Paunović prekinuo konferenciju Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Letoniju, a Veljko Paunović upisao je prvu pobjedu na klupi seniorske selekcije. Da li je i posljednja, barem u ovom mandatu, ostaje nam da vidimo jer Paunović i FSS tek treba da se dogovore oko novog ugovora i dugoročne saradnje koja bi mogla da potraje čak i puna dva ciklusa.

Za sada, Veljko Paunović nema potpisan ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije, a o tome je između ostalog govorio na konferenciji nakon trijumfa protiv Letonije. Takođe, pričao je kako se svakom poslu u životu posveti dugoročno, bez obzira na to koliko dugo će se zadržati. Novinari su pokušali da saznaju nešto više, pa je Paunović morao da ih zamoli da prekinu sa pitanjima i puste ga da ode.

"Ja uvijek radim, bez obzira na sve, na duge staze. Ovaj posao je takav. Iskreno da vam kažem... Morate da pitate drugu stranu da li je zadovoljna. Pričam rezervisano. Nije sve u mojoj kontroli, moje je da uradim proces donošenja odluke. Ušao sam sa najboljom namjerom, tako je i sada, ništa se nije promijenilo. Ovo je proces koji svaki čovjek treba da uradi", rekao je Paunović i izazvao reakciju.

Uslijedila je mala rasprava sa medijima, a selektor Veljko Paunović je zamolio da mu se više ne postavljaju pitanja. Zbog toga što je porijeklom sa juga Srbije, večeras je u Leskovcu imao veliku podršku svojih rođaka, koje je nakon 30 godina želio da vidi. Takođe, Veljko Paunović je želio da vidi majku, koja ga je bodrila na ovom meču.

"Dobro, sad ulazimo u to ko su 'oni'. Sad ovo počinje da me nervira. Pitao si me sve lijepo, završila se utakmica, hvala, odgovorio sam na sva pitanja. Zamoliću vas da idem da vidim majku, rođake koje mnogo volim, nisam ih vidio 30 godina. Ako ima još neko konstruktivno pitanje, napred. Ako ne, idem da ih vidim sve. Laku noć i hvala svima", zaključio je selektor Srbije i zatim pokazao srce novinarima.

Tagovi

orlovi Veljko Paunović Letonija Mundijal 2026

