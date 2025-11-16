logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Englezi pregazili sve i prošli na Mundijal bez primljenog gola

Englezi pregazili sve i prošli na Mundijal bez primljenog gola

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ovako izgleda tabela kvalifikacione grupe za Mundijal u kojoj je bila Srbija.

Englezi prošli na Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola Izvor: MN Press/flaschscore

Reprezentacija Srbije prekinula je kontinuitet učešća na velikim takmičenjima, jer neće igrati na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. Nacionalni tim naše zemlje pobjedom protiv Letonije oprostio se od mučnih kvalifikacija, u kojima je zauzeo treće mjesto na tabeli, iza dominantne Engleske, koja je pobijedila u svim mečevima bez primljenog gola, a zatim i iza Albanije, koja će u martovski baraž.

Englezi su tako dominantno odigrali kvalifikacije da su ih okončali trijumfom u Albaniji za kraj, golovima Harija Kejna, dvostrukog strijelca. Gol-razlika ekipe Tomasa Tuhela je 22:0 i pobjeđivala prosječno postižući 2,75 golova po utakmici.

Ipak, Engleska i prvo mjesto nisu ono za čim žalimo, već druga pozicija, na kojoj je ekipa Albanije, koja je nanijela "orlovima" jedan od najbolnijih poraza od kada se Srbija takmiči.

I u pobjedi protiv Letonije u Leskovcu poslije preokreta teško je bilo otrgnuti se utisku da je sve moglo biti drugačije i izbjeći pomisao na to u kakvom je rasulu ostavio selektor Dragan Stojković reprezentaciju svom nasljedniku, Veljku Paunoviću. Ipak, mora se gledati dalje, što je i selektor Paunović rekao na konferenciji koju je prekinuo iznerviravši se u jednom trenutku.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 orlovi Engleska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC