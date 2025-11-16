Englezi pregazili sve i prošli na Mundijal bez primljenog gola

Ovako izgleda tabela kvalifikacione grupe za Mundijal u kojoj je bila Srbija.

Izvor: MN Press/flaschscore

Reprezentacija Srbije prekinula je kontinuitet učešća na velikim takmičenjima, jer neće igrati na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. Nacionalni tim naše zemlje pobjedom protiv Letonije oprostio se od mučnih kvalifikacija, u kojima je zauzeo treće mjesto na tabeli, iza dominantne Engleske, koja je pobijedila u svim mečevima bez primljenog gola, a zatim i iza Albanije, koja će u martovski baraž.

Englezi su tako dominantno odigrali kvalifikacije da su ih okončali trijumfom u Albaniji za kraj, golovima Harija Kejna, dvostrukog strijelca. Gol-razlika ekipe Tomasa Tuhela je 22:0 i pobjeđivala prosječno postižući 2,75 golova po utakmici.

Ipak, Engleska i prvo mjesto nisu ono za čim žalimo, već druga pozicija, na kojoj je ekipa Albanije, koja je nanijela "orlovima" jedan od najbolnijih poraza od kada se Srbija takmiči.

I u pobjedi protiv Letonije u Leskovcu poslije preokreta teško je bilo otrgnuti se utisku da je sve moglo biti drugačije i izbjeći pomisao na to u kakvom je rasulu ostavio selektor Dragan Stojković reprezentaciju svom nasljedniku, Veljku Paunoviću. Ipak, mora se gledati dalje, što je i selektor Paunović rekao na konferenciji koju je prekinuo iznerviravši se u jednom trenutku.



