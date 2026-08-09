Da li će transrodne osobe igrati u WNBA ligi? Hitno sazvala radnu grupu da donese odluku

Komesarka WNBA Keti Engelbert najavila je sastanak o učešću transrodnih sportistkinja u ženskoj košarci. Očekuju se važni zaključci.

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Komesarka WNBA lige Keti Engelbert poslala je klubovima memorandum u kojem se osvrnula na aktuelne rasprave o učešću transrodnih sportistkinja u ženskoj košarci. Najavila je da će o toj temi biti dodatno razgovarano na sastanku radne grupe (predsjednika klubova i generalnih menadžera) na kojem će sljedeće nedjelje biti definisan izričit stav o nastupu transrodnih osoba u ligi žena.

Engelbert je navela da će liga "ovoj temi uvijek pristupati promišljeno, s poštovanjem i u skladu sa dugogodišnjim vrijednostima lige". Dodala je i to da su "pravila o podobnosti igračica za nastup predmet kolektivnih pregovora, za razliku od pravila nekih drugih liga i sportskih organizacija".

"Na kraju, očuvanje integriteta naše igre i obezbjeđivanje fer konkurencije uvijek će ostati među najvišim prioritetima lige", navela je komesarka.

Kolektivni ugovor WNBA lige navodi da "samo igračice koje su žene imaju pravo da nastupaju u WNBA", ali ne sadrži preciznije odredbe o rodnom identitetu ili polu pripisanom pri rođenju.

Enes Kanter sebe smatra ženom, hoće u WNBA

U petak su se dvojica bivših NBA igrača, Enes Kanter Fridom i Rojs Vajt, ironično prijavili za učešće na draftu WNBA, navodeći da se identifikuju kao žene.

"Znam da su mnogi od vas posljednjih nedjelja dobijali pitanja u vezi sa učešćem transrodnih sportistkinja u ženskoj košarci i očekujem da će ova tema i dalje privlačiti veliku pažnju", navela je Engelbert u memorandumu koji je poslat u petak popodne, a do kojeg su došli Asošijeted pres i ESPN.

"Željela sam da vam se obratim kako bih podijelila sa vama na koji način pristupamo ovim razgovorima u sjedištu lige i da zahvalim svima koji su na pitanja medija odgovarali promišljeno i profesionalno."

U tekstu koji je ESPN objavio prošlog mjeseca, bek Indijana Fivera Sofi Kaningem izrazila je podršku zabrani učešća transrodnih djevojčica i žena u ženskim sportovima. Njene izjave izazvale su manje proteste i okupljanja u Sijetlu i Portlandu kada je Fiver prošle nedjelje gostovao u tim gradovima.

Na utakmici između Indijane i Las Vegas Ejsa u četvrtak uveče bio je prisutan jedan demonstrant. Indijana u subotu gostuje Čikagu, a pripadnici dvije konzervativne organizacije planirali su skup podrške Kaningemovoj uoči te utakmice. WNBA do sada nije javno komentarisala ovo pitanje.

Sindikat igračica WNBA lige oglasio se u petak na društvenim mrežama, naglašavajući značaj različitosti i inkluzije, ali poručujući da "neće biti korišćen kao političko oruđe“.

"Zalažemo se za pravdu, jednakost, različitost i inkluziju. To su vrijednosti koje ujedinjuju ovaj sindikat i omogućavaju mu da štiti ženski sport, istovremeno stvarajući prostor za transformativne promjene. Mržnja, zlostavljanje i demonizovanje bilo koje osobe ili grupe ljudi, uključujući transrodne osobe, samo podstiču strah, podjele i štetu. Nastavićemo da vodimo teške razgovore. Ali nećemo biti korišćeni kao političko oruđe", navodi se u saopštenju sindikata.

Nekoliko igračica i trenera WNBA lige javno je podržalo učešće transrodnih sportistkinja, među njima i centar Sijetl Storma Stefani Dolson i trener Minesota Linsa Šeril Riv.