Srpkinja dominira u NBA ligi: Jovana došla kao ruki, odmah postala liderka tima

Autor Bojan Jakovljević
Jovana Nogić je ponovo imala sjajan meč u dresu Finiksa i očigledno da se nametnula kao jedna od najbitnijih igračica u ekipi.

Jovana Nogić dominira u WNBA ligi Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Jovana Nogić je stigla u WNBA i djeluje kao da joj je tamo odavno bilo mjesto. Sada je odigrala još jedan odličan meč u dresu Finiks Merkjurija, u porazu svog tima od Los Anđeles Sparksa 97:88. Sada je Finiks na učinku od dvije pobjede i četiri poraza na startu sezone.

Najbolja srpska košarkašica je meč završila sa 15 poena i imala je tri asistencije. U njenom timu efikasnije su bile samo Alisa Tomas sa 23 poena i po sedam skokova i asistencija kao i Kejla Kuper sa 22 poena i pet skokova. Nataša Mek je uz 10 poena dodala devet skokova.

Kod pobjedničkog tima Derika Hembi je bila najzaslužnija za trijumf sa 27 poena i 15 skokova, dok je Kelsi Plam uz 16 poena imala sedam asistencija. Zvezda ovog tima Kameron Brink dala je 12 poena uz pet skokova, a Ogvumike, Burel i Etkins su takođe bile dvocifrene.

