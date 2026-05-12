Jovana zaludjela Ameriku: Ovo što je ona uspjela, uradile su samo one najveće

Autor Bojan Jakovljević
Jovana Nogić nastavlja sa sjajnim igrama u WNBA ligi Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Jovana Nogić je sjajno startovala u ženskoj NBA ligi. Srpska košarkašica je na meču sa aktuelnim šampionkama Las Vegas Ejsisima postigla 19 poena i tako je ispisala istoriju. Ona je postala treća košarkašica u istoriji Finiks Merkjurija koja je počela karijeru sa dvije utakmice sa više od 15 poena. 

Koliko je to veliki uspjeh govori i činjenica da su prije nje to uradile dvije legende WNBA lige, po mnogima možda i najbolje košarkašice svih vremena Dijana Taurasi i Britni Griner. 

"Imam sjajne saigračice, pomogle su mi da ne osjećam pritisak. Tako sam i igrala, zabavljala sam se na terenu i nisam previše razmišljala. Rekli su mi da izađem na teren, da se zabavljam i uživam u trenutku", rekla je Jovana poslije meča sa Ejsisima.

Ona je nakon 19 poena i četiri asistencije u meču sa Las Vegasom u porazu Feniksa od Golden Stejta imala 16 poena i po skok i asistenciju.

