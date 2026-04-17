Žena potpisala najveći NBA ugovor u istoriji: Već drugi put je pomjerila granice košarke

Žena potpisala najveći NBA ugovor u istoriji: Već drugi put je pomjerila granice košarke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Aja Vilson je potpisala najveći ugovor u istoriji ženske NBA lige.

Aja Vilson potpisala najveći ugovor u WNBA Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Aja Vilson je potpisala najveći ugovor u istoriji ženske košarke i sada će pomjeriti granice sporta. Ona je stavila potpis na trogodišnji ugovor vrijedan 5.000.000 dolara, a pošto joj je ekipa Las Vegasa ponudila najviše novca ikada. 

Prethodnog mjeseca WNBA i asocijacija košarkašica ove lige potpisali su novi kolektivni ugovor i prema njemu će se povećati izdaci na plate igračica. Zbog toga je sada Aja Vilson dobila ugovor prema kome će već u prvoj sezoni dobiti 1.400.000 dolara.

Recimo, u prvih sedam godina karijere jedva da je prešla 1.000.000 dolara u WNBA, mada je mnogo zaradila od reklama, kao i od igranja u Kini.  Njen prethodni ugovor je bio potpisan 2023. godine i vrijedio je 400.000 dolara.

Ko je Aja Vilson?

Aja Vilson je 2018. godine draftovana kao prvi pik od strane Las Vegas Ejsesa. Nije mijenjala tim, a tri puta je bila WNBA šampion, a dva puta MVP finala. Četiri puta je bila MVP regularnog dijela lige. Bila je sedam puta WNBA Ol-star.

