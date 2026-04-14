Anđeli Dugalić se poklonila Amerika: Srbija opet ima igračicu u WNBA

Prethodne noći na WNBA draftu izabrana je Anđela Dugalić koja je bila visoki deveti pik. Sada kreće da gradi profesionalnu karijeru.

Srpska košarkašica Anđela Dugalić (24, 193 centimetra) odabrana je na ovogodišnjem WNBA draftu kao deveti pik i to znači da će Srbija ponovo imati igračicu u najjačoj ligi sveta. Dugalićevu su u noći između ponedjeljka i utorka izabrali Vašington Mistiksi u kojima će početi da gradi svoju profesionalnu karijeru.

S obzirom da je pre desetak dana Anđela Dugalić osvojila NCAA (američka koledž košarka) sa svojim prestižnim Univerzitetom UCLA, nije iznenađenje što je bila tako visoki pik, pošto se radi o košarkašici zaista velikog potencijala i mogućnosti.

Njena ekipa je za cijelu sezonu izgubila samo jednu utakmicu, a u finalu NCAA turnira deklasirana je Južna Karolina (79:51) kada je vrlo važnu ulogu imala i Anđela Dugalić. Tokom sezone prosječno je bilježila devet poena, 5,6 skokova i 2,1 asistenciju, sve uz preko 50 odsto šuta iz igre - za šta je nagrađena nagradom za najbolju "šestu igračicu sezone". Nije naravno sve vrijeme ulazila s klupe, bilo je i mečeva koje je počela. Najbolje se snalazi inače kao "četvorka".

6'-4" Serbian NT who's American-born gets drafted 9th by Washington Mystics



Ubrzo je uslijedio poziv za WNBA draft gdje je samo osam košarkašica odabrano pre nje, što samo dovoljno govori o kakvom se talentu radi.

Anđela Dugalić (24) rođena je u Čikagu, u saveznoj državi Ilinois, ali je odmalena čuvala snažnu vezu sa Srbijom. Iako je rijetko putovala u zemlju svojih roditelja, kroz gledanje srpskih filmova i serija naučila je da razumije i govori jezik, što joj je kasnije mnogo pomoglo u košarkaškoj karijeri.

Iako je Anđela mogla da se posveti fudbalu, odlučila je da svoj profesionalni put gradi u košarci, a sa samo 17 godina prvi put je obukla dres nacionalnog tima. Prije šest godina debitovala je za Srbiju, pa se danas može smatrati čak i jednom od iskusnijih u timu Miloša Pavlovića. Reprezentativna karijera već je obogaćena medaljom sa Evropskog prvenstva 2021. godine, kada su srpske košarkašice savladale Francusku u finalu rezultatom 63:54 i postale šampionke starog kontinenta. Put do nacionalnog tima bio je nesvakidašnji, a ključnu ulogu u tome imala je bivša reprezentativka Srbije Danijel Pejdž, koja je Anđelu povezala sa selektorkom i pomogla da postane dio tima.

Kako je Anđela zaigrala za Srbiju?

"Nisam znala da je to velika stvar. Izvinjavam se Marina ako budete gledali ovo", započela je Anđela u emisiji Aleksandra Stojanovića "Alesto".

"Danijel Pejdž koja je bivša igračica Srbije, koja je sada u stručnom štabu, ona je poslije igranja za Srbiju postala pomoćni trener na jednom od koledža, a ja sam tada igrala u srednjoj školi. Vidjela me je na jednom turniru i pitala me 'vidim, prezime ti je Dugalić, ne znam da li mi je to srpsko, jer sam i ja igrala za Srbiju'."

"Tad mi je rekla da može da me poveže sa reprezentacijom, bio je tu još jedan čovjek Miloš, on mi je pomogao takođe. Nedavno sam vratila stare poruke kad sam se dopisivala sa Marinom, sjećam se naših prvih poruka, ona nije znala toliko dobro engleski, a ja nisam razumjela njen srpski, pobrkale smo sve. Tad nisam imala srpski pasoš, to smo morali prvo da sredimo. Ali važno je da je ona vidjela nešto u meni, vidjela me je kao nasljednicu prethodne generacije", ispričala je Anđela.

