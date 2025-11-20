"Prestanite da poredite žensku košarku sa NBA ligom"

Majkl Porter junior ponovo je dao izjavu koja je podigla buru u Americi, pričao je o razlici između ženske košarke i NBA lige.

Izvor: Twitter/DNVR_Nuggets/Screenshot

Kada Majkl Porter junior stane pred kamere i priča o temama koje nemaju direktne veze sa utakmicama, to izaziva veliku pažnju javnosti. Pojedini njegovi stavovi često podignu buru, tako je bilo i sada kada je pričao o razlici između ženske košarke i NBA igrača.

"Prvo takvo iskustvo sam imao negdje kada sam bio osmi razred. Igrao sam protiv mojih sestara koje su igrale na univerzitetu Misuri, ja sam bio klinac. Igrao sam u jednom timu, dok su one imale nekoliko WNBA igračica u svojoj ekipi, poput Sofi Kaningem i još nekih. Bio sam sedmi ili osmi razred i pravio sam 'ludosti'. Imam pravo životno iskustvo sa tim. Zato želim da kažem da postoje jasne razlike i da ljudi treba da prestanu sa tim poređenjima, to treba da postane zdravorazumsko razmišljanje. Ja cijenim takav način razmišljanja i to se ponekad izgubi", rekao je Majkl Porter junior u podkastu sa Lonzom Bolom.

Sve je počelo tako što je upravo Lonzo pričao o tim razlikama i o tome kako je on već u srednjoj školi zakucavao bez problema, a da košarkašice u WNBA to ne rade ni danas.

Porter dobio upozorenje od kluba

Michael Porter Jr. says he wants people to stop comparing WNBA players to men and claims he would’ve dominated the WNBA as an eighth grader



“I'm probably going with 8th grade because I have real experience doing this. I played my sisters. They played at The University of…pic.twitter.com/s2EYqH2Vcr — NBACentral (@TheDunkCentral)November 19, 2025

Majkl Porter junior je pred kamerama često znao da priča neke stvari koje izazivaju kontroverze. Tako je bilo i sada kada je pričao o muškoj i ženskoj košarci i svemu tome. U Bruklinu su rešili da mu skrenu pažnju na to.

Prema informacijama koje stižu iz Amerike ljudi iz Netsa su posavjetovali Portera da izbjegne razgovor o određenim temama kada priča u podkastima.

