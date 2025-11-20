logo
"Prestanite da poredite žensku košarku sa NBA ligom"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Majkl Porter junior ponovo je dao izjavu koja je podigla buru u Americi, pričao je o razlici između ženske košarke i NBA lige.

majkl porter rekao da je u osmom razredu pobijedio wnba zvijezde Izvor: Twitter/DNVR_Nuggets/Screenshot

Kada Majkl Porter junior stane pred kamere i priča o temama koje nemaju direktne veze sa utakmicama, to izaziva veliku pažnju javnosti. Pojedini njegovi stavovi često podignu buru, tako je bilo i sada kada je pričao o razlici između ženske košarke i NBA igrača.

"Prvo takvo iskustvo sam imao negdje kada sam bio osmi razred. Igrao sam protiv mojih sestara koje su igrale na univerzitetu Misuri, ja sam bio klinac. Igrao sam u jednom timu, dok su one imale nekoliko WNBA igračica u svojoj ekipi, poput Sofi Kaningem i još nekih. Bio sam sedmi ili osmi razred i pravio sam 'ludosti'. Imam pravo životno iskustvo sa tim. Zato želim da kažem da postoje jasne razlike i da ljudi treba da prestanu sa tim poređenjima, to treba da postane zdravorazumsko razmišljanje. Ja cijenim takav način razmišljanja i to se ponekad izgubi", rekao je Majkl Porter junior u podkastu sa Lonzom Bolom.

Sve je počelo tako što je upravo Lonzo pričao o tim razlikama i o tome kako je on već u srednjoj školi zakucavao bez problema, a da košarkašice u WNBA to ne rade ni danas.

Porter dobio upozorenje od kluba

Majkl Porter junior je pred kamerama često znao da priča neke stvari koje izazivaju kontroverze. Tako je bilo i sada kada je pričao o muškoj i ženskoj košarci i svemu tome. U Bruklinu su rešili da mu skrenu pažnju na to.

Prema informacijama koje stižu iz Amerike ljudi iz Netsa su posavjetovali Portera da izbjegne razgovor o određenim temama kada priča u podkastima.

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Majkl Porter NBA liga WNBA

