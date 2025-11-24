Dalas će tri puta zaredom birati prvog pika na NBA draftu; Lutrija im opet donijela sreću

Dalas nema velike rezultate u posljednje vrijeme u košarci, ali polako skuplja buduće zvijezde. Tri puta u dvije godine biraće 'prvog pika na NBA draftu.

Dalas niže prve pikove na NBA draftu! Nakon što su 2025. ekipe iz ovog grada u Teksasu dobile prvog pika kako u ženskoj tako i u muškoj NBA ligi, sada će ženska ekipa Dalas Vingsa birati prvog pika i na draftu 2026. godine.

Dalas je imao najviše šanse da osvoji prvo mjesto, a drugog pika dobila je Minesota. Trećeg će birati Sijetl, četvrtog Vašington, a petog Čikago Skaj.

Kako je do sada prošao Dalas?

Ekipa Vingsa je odlično prošla prethodne sezone pošto su sa prvog mjesta izabrali Pejdž Bjukers. Ova 24-godišnja organizatorka igre bila je ruki godine, a na 36 mečeva postizala je prosječno 19,2 poena uz 5,4 asiistencija i 3,9 skokova.

Što se tiče Dalas Maveriksa znalo se da će izabrati Kupera Flega. Za sada on nije prvi favorit za titulu rukija godine nego Kon Knupel iz Šarlota. Ipak odlično igra Fleg i ima prosjek od 16,1 poena, 6,4 skoka i 3,1 asistencije po meču.