"Makedonka" ušla u finale i srušila rekord NBA lige: Sa 38 godina dominira i juri treći prsten

"Makedonka" ušla u finale i srušila rekord NBA lige: Sa 38 godina dominira i juri treći prsten

Autor Dragan Šutvić
0

Devana Boner je srušila rekord pošto se treći put našla u finalu WNBA lige i čak 15. put u plej-ofu.

Devana Boner 15. put u plej-ofu WNBA lige Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Finiks Merkjuri je savladao Minesota Links 86:81 i tako se plasirao u finale WNBA lige, a tom prilikom istoriju je upisala Devana Boner. Iskusna košarkašica koja nastupa na poziciji krilnog centra zaigrala je svoju 15. sezonu u plej-ofu što je apsolutni rekord.

Vratila se reprezentativka Sjeverne Makedonije poslije povrede, u četvrtoj četvrtini zaigrala na najvišem nivou i sa 13 poena i 6 skokova uvela svoj tim u finale. Ipak ključne u pobjedi bile su Tomas sa 23 poena, 10 asistencija i 8 skokova, kao i Sabali sa 21 poenom, 6 skokova i 3 asistencije. Kod Minesote Mekbrajd je imala 31 poen, a Vilijams 20.

U finalu će Finiks Merjkuri igrati sa Las Vegas Ejsesima predvođene MVP-em lige A'jom Vilson ili sa ekipom Indijana Fivera. 

"Mislim da su u ovom putovanju za mene najbitniji ljudi koji su bili sa mnom. Svi ti nastupi u plej-ofu su tu, ali čovječe kako je teško ući u finale. Baš sam pričala saigračicama kako sam dugo u ligi i 15 puta sam u plejofu, a samo tri puta u finalu. Mnogo je teško vratiti se u finale i počastvovana sam što sam opet tu sa ovim djevojkama", rekla je Devana Boner, koja gra na poziciji beka, a ove sezone se vratila u Finiks.

Igrala je za ovaj klub od 2009. do 2019. godine, zatim je bila član Konektikat Sana, kratko Indijane i opet je u Finiksu. Sa Merkjurijem ima dvije WNBA titule, šest puta je bila Ol Star i tri puta najbolja šesta igračica lige. Iako je igrala za mlađe kategorije SAD ona je 2018. dobila pasoš Makedonije i 2021. godine je debitovala protiv Bosne i Hercegovine sa 11 poena i 9 skokova.

