Velike razlike u zaradi WNBA i NBA lige: Kelsi Plam čekala deceniju da dobije platu koju imaju novajlije

Nije tajna da je ženska košarka manje popularna od muške, ali razlike u zaraddama između dva pola u ovom sportu su astronomske. Savršen primjer za ovu tezu bila bi Kelsi Plam.

Izvor: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia

Ženski sportovi svakako nisu najpraćeniji, najplaćeniji i najpopularniji. Ipak, tokom perioda u kojem se teži ravnopravnosti polova, podatak koji je stigao iz NBA, odnosno WNBA lige poprilično je zabrinjavajući. Jedna od najboljih američkih košarkašica Kelsi Plam je tek poslije nešto manje od 10 godina karijere stigla do rekordnog ugovora, kakav u NBA ligi imaju uglavnom novajlije u timovima. I to novajlije na koje franšiza ne računa u velikoj mjeri.

Razlika između NBA i WNBA lige ne ogleda se samo u platama i popularnosti, već i u samom ritmu sezone i broju utakmica koje igrači, odnosno igračice, odigraju tokom godine. Ipak, razlike u prohodima košarkašica u WNBA i košarkaša u NBA ligi su astronomske. Naravno, razlike u boju odigranih mečeva tokom sezone su takođe velike, s obzirom na to da djevojke na teren izađu 44 puta tokom ligaškog dijela, odnosno nešto više od 50 kad je u pitanju borba za titulu. S druge strane, muškarci odigraju 82 utakmice od oktobra do aprila, odnosno nešto više od 100 ako tim stigne do finala. Ako ugrubo računamo.

Mora se priznati - NBA sezona je znatno duža i intenzivnija. Sa duplo većim brojem mečeve u odnosu na žensku ligu. U praksi, to znači da NBA igrači provode gotovo dvostruko više vremena u takmičarskom ritmu, sa znatno gušćim rasporedom, putovanjima i fizičkim opterećenjem tokom sezone. Ipak, da li je to "duplo" dovoljan argument za nevjerovatno veliku razliku u prihodima?

Four-time WNBA All-Star and two-time champion Kelsey Plum is signing a one-year, $999,999 deal to return to the Los Angeles Sparks, per ESPN sources. Plum was in line for the $1.4 million supermax but opted to sign at discounted rate to give the Sparks financial flexibility to…pic.twitter.com/0JbzEqrcRc — Shams Charania (@ShamsCharania)April 12, 2026

Jasno je da razlika u broju utakmica direktno utiče i na ukupnu popularnost sezone, ali i na zarade, opterećenje i marketinški potencijal obje lige - što je jedan od ključnih razloga zbog kojih se NBA i WNBA i dalje nalaze u potpuno različitim finansijskim i sportskim okvirima. I dok WNBA liga iz godine u godinu raste i dobija na popularnosti, razlika u strukturi takmičenja ostaje jedan od osnovnih faktora koji određuje jaz između muške i ženske profesionalne košarke. Činjenica - ne samo u SAD, već svuda u svijetu.

Koliko je zaradila Kelsi Plam?

Iskusna košarkašica Kelsi Plam (31) je do 2017. bila na koledžu, potom je obukla dres San Antonija, ali je u međuvremenu igrala i u Evropi. Tako je od 2017. do 2021. nosila dres Fenerbahčea, a jednu sezonu provela je i u Galatasaraju. Potom je 2025. stigla u San Antonio Sparkse gdje je sad dobila rekordni ugovor.

Riječ je o iznosu od 1,4 miliona evra. Međutim, Plam nije potpisala rekordni ugovor - razlozi su razni. Košarkašica koja je četiri puta bila na Ol-staru i koja je dva puta bila šampionka lige, riješila je da smanji potraživanja i potpiše ugovor na 999.999 dolara. Na taj način je klubu učinila uslugu, kad je u pitanju finansijska fleksibilnost, odnosno veći budžet tima za ostale igračice i eventualni napad na titulu.

Između ostalog i sama Plam je imala korist od smanjenog ugovora, riječ je o porazu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to nije tema. Akcenat je stavljen na Amerikanku koja je do najvećeg ugovora u karijeri stigla poslije gotovo decenije karijere, ali do kakvog ugovora? Do sume novca koji novajlija u NBA ligi zaradi u samo u prvoj sezoni.

Koliko zarađuju košarkaši, a koliko košarkašice?

Košarkašice u WNBA, prije povećanja plata koje je najavljeno za 2026, nisu se mogle pohvaliti ni gramom sličnosti sa muškom košarkom. Donedavno je prosječna plata iznosila oko 120.000 dolara, dok su maksimalni ugovori bili oko 250.000. S druge strane, muškarci u NBA ligi minimalno zarađuju 1,1 milion - kad su u ruki sezoni.

Ako bismo uporedili "dobre" plate u ženskoj košarci u SAD, mogli bismo da kažemo da su najbolje košarkašice plaćene oko 250.000 dolara, dok su najbolji košarkaši plaćeni oko 12 miliona. Što je gotovo 50 puta više. Promjenama u 2026. ženska košarka je u finansijskom smislu znatno napredovala, pa se najbolje košarkašice mogu pohvaliti sumom od 600.000 dolara. Dakle, sad razlika sa 50 puta, smanjena na 20.

Ipak, ono što i dalje ostaje nevjerovatno, jeste činjenica da košarkaš koji igra prvu sezonu u NBA ligi, dobije platu na kakvu je jedna od igračica čekala gotovo 10 godina. Najniža ruki plata u najjačoj ligi na svijetu iznosi 1,27 miliona, dok standardni ugovori budu plaćeni između 13 i 14,5 miliona dolara.

Konkretno prvi pik na draftu 2025. Kuper Fleg dobio je ugovor vrijedan 13,8 miliona dolara za prvu godinu, dok će za četiri godine inkasirati 62,7 miliona. Veliki ugovor po dolasku u NBA imao je i Viktor Vembanjama koji je u San Antonio stigao za 12,1 milion. I nema sumnje da će o ovim ciframa WNBA košarkašice još dugo samo sanjati.

Bonus video:

Pogledajte 01:19:31 Priča za medalju: Jovana Preković Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)