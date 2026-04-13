Darko Rajaković nakon velikog uspjeha u NBA: "Bez Srbije ne bih bio ovdje"

Trener Toronta DarkoRajaković postao je prvi srpski, ali i evropski trener koji je obezbijedio plej-of NBA lige, a poslije istorijskog uspjeha kratko je otkrio kako ga je otadžbina oblikovala.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TorontoRaptors

Šef struke Toronta Darko Rajaković postao je prvi evropski trener koji je obezbijedio plasman u plej-of najjače lige na svijetu. Put do uspjeha nije bio lak, Toronto je prije godinu dana bio prikovan za dno tabele, a već u tekućoj sezoni bio je na liderskoj poziciji. Istrajnost Rajakovića je bila na pravom mjestu, a kako ga je Srbija oblikovala i sam je otkrio poslije istorijskog uspjeha.



"Rođen sam i odrastao sam u Srbiji, proveo sam tamo 29, 30 godina prije nego što sam se preselio u Španiju. Tamo (u Srbiji) sam počeo da igram i da treniram i upravo tamo sam se zaljubio u ovu igru", započeo je Rajaković poslije velikog uspjeha u NBA ligi.

"Postoji toliko igrača i trenera iz bivše Jugoslavije, posebno iz Srbije, koji su mi omogućili da krenem ovim putem. Bez svih tih uspjeha reprezentacije, bez uspjeha klubova, kao i individualnih dostignuća igrača i trenera, ja nikada ne bih bio u poziciji u kojoj sam danas", rekao je Rajaković.

"Zbog toga sam veoma zahvalan na prilici da predstavljam svoju zemlju i sunarodnike", skromno je zaključio trener Toronta Darko Rajaković.

Ko je Darko Rajaković, trener Toronta?

Darko Rajaković (47), rodom iz Čačka, trenersku karijeru započeo je u mlađim kategorijama kluba iz rodnog grada - Borca iz Čačka, a onda je rad nastavio u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Dio karijere proveo je i u Španiji, bio je pomoćni trener u reprezentaciji Srbije 2019. kod Aleksandra Saše Đorđevića.

Potom je stigao u najjačui ligu na svijetu 2014, gdje je najprije bio asistent u Oklahomi, sve do 2019, jednu sezonu je proveo u Finiksu, a od 2020. do 2023. bio je u Memfisu. Od 2023. imenovan je za prvog trenera Toronta, klub je krenuo od nule, sa potpuno novim igračima i sada je jedan od najboljih timova na Istoku.

Bonus video:

Pogledajte 00:24 Denis Šreder o Rajakoviću Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)