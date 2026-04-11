"Ja u Zvezdi, on u Partizanu": Darko Rajaković nikad neće zaboraviti lekcije Duška Vujoševića

NBA trener Darko Rajaković biranim riječima je govorio o preminulom srpskom stručnjaku.

Izvor: MN Press/Profimedia/ Frank Gunn / PA Images

Trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković oprostio se velikim riječima od legendarnog Duška Vujoševića. Nije imao priliku da sa njim sarađuje u istom timu, ali jako dobro se sjeća savjeta koje mu je udijelio dok su bili na protivničkim stranama.

Prema njegovim riječima, Vujošević je nesebično dijelio znanje sa mladim trenerima i po tome će ga uvijek pamtiti.

"Duško Vujošević je bio nevjerovatan čovjek, nevjerovatan mentor", počeo je izlaganje Rajaković i nastavio:

"Radio sam kao trener u omladinskom pogonu Crvene zvezde u Beogradu, a on je tada bio u Partizanu, gdje je vodio prvi tim. Dijelili smo istu dvoranu i bio je poznat po tome što je uvijek volio da ‘ukrade’ malo našeg vremena."

"Ali je takođe, čak i kao neko sa suprotne strane, uvijek bio otvoren da dođe, razgovara sa mnom i kaže: 'Ovo je dio mog treninga - da dijelim znanje.' To je nešto što zaista, zaista cijenim."

Njegov uticaj na mlade trener i igrače u Srbiji je nemjerljiv... "Iako nikada nismo radili zajedno, uvijek je pokušavao da mi pomogne, uvijek je pokušavao da pomogne svim trenerima u zajednici. Moje saučešće njegovoj porodici, Partizanu i cijeloj košarkaškoj zajednici u Srbiji", zaključio je Darko Rajaković.

Rajaković može u istoriju

Toronto Reptorsi su na pragu direktnog plasmana u plej-of NBA lige i Rajaković bi mogao da bude prvi srpski trener u istoriji koji je to uspio. U pretposljednjem kolu jesu poraženi od od Njujork Niksa, ali i dalje drže sve u svojim rukama, pošto su trenutno šesti na Istoku sa skorom 45-36. Moraće da potvrde plasman u posljednjem meču regularnog dijela protiv Bruklin Netsa.