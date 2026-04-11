logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja u Zvezdi, on u Partizanu": Darko Rajaković nikad neće zaboraviti lekcije Duška Vujoševića

"Ja u Zvezdi, on u Partizanu": Darko Rajaković nikad neće zaboraviti lekcije Duška Vujoševića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

NBA trener Darko Rajaković biranim riječima je govorio o preminulom srpskom stručnjaku.

Darko Rajaković o Dušku Vujoševiću Izvor: MN Press/Profimedia/ Frank Gunn / PA Images

Trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković oprostio se velikim riječima od legendarnog Duška Vujoševića. Nije imao priliku da sa njim sarađuje u istom timu, ali jako dobro se sjeća savjeta koje mu je udijelio dok su bili na protivničkim stranama.

Prema njegovim riječima, Vujošević je nesebično dijelio znanje sa mladim trenerima i po tome će ga uvijek pamtiti.

"Duško Vujošević je bio nevjerovatan čovjek, nevjerovatan mentor", počeo je izlaganje Rajaković i nastavio:

"Radio sam kao trener u omladinskom pogonu Crvene zvezde u Beogradu, a on je tada bio u Partizanu, gdje je vodio prvi tim. Dijelili smo istu dvoranu i bio je poznat po tome što je uvijek volio da ‘ukrade’ malo našeg vremena."

"Ali je takođe, čak i kao neko sa suprotne strane, uvijek bio otvoren da dođe, razgovara sa mnom i kaže: 'Ovo je dio mog treninga - da dijelim znanje.' To je nešto što zaista, zaista cijenim."

Njegov uticaj na mlade trener i igrače u Srbiji je nemjerljiv... "Iako nikada nismo radili zajedno, uvijek je pokušavao da mi pomogne, uvijek je pokušavao da pomogne svim trenerima u zajednici. Moje saučešće njegovoj porodici, Partizanu i cijeloj košarkaškoj zajednici u Srbiji", zaključio je Darko Rajaković.

Rajaković može u istoriju 

Toronto Reptorsi su na pragu direktnog plasmana u plej-of NBA lige i Rajaković bi mogao da bude prvi srpski trener u istoriji koji je to uspio. U pretposljednjem kolu jesu poraženi od od Njujork Niksa, ali i dalje drže sve u svojim rukama, pošto su trenutno šesti na Istoku sa skorom 45-36. Moraće da potvrde plasman u posljednjem meču regularnog dijela protiv Bruklin Netsa.

Duško Vujošević Darko Rajaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC