logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković ušao u istoriju NBA lige! (VIDEO)

Darko Rajaković ušao u istoriju NBA lige! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sjajna reakcija Darka Rajakovića nakon posljednjeg meča Toronta u ligaškom dijelu NBA lige.

darko rajakovic u istoriji nba lige Izvor: X/Raptors/printscreen

Košarkaši Toronta ubjedljivo su savladali Bruklin sa 136:101, a srpski stručnjak Darko Rajaković je ispisao istoriju NBA lige! Za razliku od Tuomasa Isala koji je prethodne sezone kao privremeno rješenje vodio Memfis u plej-ofu NBA lige, Rajaković je prvi evropski trener koji je kao trajno rješenje na klupi odveo neki NBA tim do doigravanja.

Darko Rajaković je u ljeto 2023. godine promovisan u prvog trenera Toronta, a tim koji trenutno vodi u potpunosti je skpana po njegovim željama. Da rad Čačanina koji je trenersku karijeru počeo u mlađim kategorijama Crvene zvezde daje rezultat moglo se vidjeti ove sezone, jer je jedini predstavnik Kanade u NBA ligi daleko premašio očekivanja i potvrdio plasman u plej-of.

Ekipa Toronta je ligaški dio sezone završila na petoj poziciji, što je sasvim dobar učinak za tim iz Kanade. U prvoj rundi doigravanja rival će im biti Klivlend, a ne može se reći da su u tom okršaju potpuni autsajderi. Mogao bi Rajakovićev tim i da iznenadi jednu od najboljih ekipa Istočne konferencije, pa da ih gledamo i u polufinalu Istoka. Bio bi to još jedan veliki uspjeh u karijeri srpskog trenera koji je imao neobičan razvojni put.

Prije posla u NBA ligi Rajaković je radio kao prvi trener Tulse koja se takmičila u Razvojnoj ligi, a zatim je dragocjeno iskustvo sticao kao pomoćnik u najboljoj ligi na svijetu. Tokom desetak godina radio je kao pomoćni trener u Oklahomi, Finiksu i Memfisu, a zanimljivo je da je upisao nastupe na Ol-star mečevima i kao pomoćni i kao glavni trener.

Bonus video:

Pogledajte

00:24
Denis Šreder o Rajakoviću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC