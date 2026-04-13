Darko Rajaković ušao u istoriju NBA lige! (VIDEO)

Sjajna reakcija Darka Rajakovića nakon posljednjeg meča Toronta u ligaškom dijelu NBA lige.

Izvor: X/Raptors/printscreen

Košarkaši Toronta ubjedljivo su savladali Bruklin sa 136:101, a srpski stručnjak Darko Rajaković je ispisao istoriju NBA lige! Za razliku od Tuomasa Isala koji je prethodne sezone kao privremeno rješenje vodio Memfis u plej-ofu NBA lige, Rajaković je prvi evropski trener koji je kao trajno rješenje na klupi odveo neki NBA tim do doigravanja.

Darko Rajaković je u ljeto 2023. godine promovisan u prvog trenera Toronta, a tim koji trenutno vodi u potpunosti je skpana po njegovim željama. Da rad Čačanina koji je trenersku karijeru počeo u mlađim kategorijama Crvene zvezde daje rezultat moglo se vidjeti ove sezone, jer je jedini predstavnik Kanade u NBA ligi daleko premašio očekivanja i potvrdio plasman u plej-of.

Ekipa Toronta je ligaški dio sezone završila na petoj poziciji, što je sasvim dobar učinak za tim iz Kanade. U prvoj rundi doigravanja rival će im biti Klivlend, a ne može se reći da su u tom okršaju potpuni autsajderi. Mogao bi Rajakovićev tim i da iznenadi jednu od najboljih ekipa Istočne konferencije, pa da ih gledamo i u polufinalu Istoka. Bio bi to još jedan veliki uspjeh u karijeri srpskog trenera koji je imao neobičan razvojni put.

Prije posla u NBA ligi Rajaković je radio kao prvi trener Tulse koja se takmičila u Razvojnoj ligi, a zatim je dragocjeno iskustvo sticao kao pomoćnik u najboljoj ligi na svijetu. Tokom desetak godina radio je kao pomoćni trener u Oklahomi, Finiksu i Memfisu, a zanimljivo je da je upisao nastupe na Ol-star mečevima i kao pomoćni i kao glavni trener.

