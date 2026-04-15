logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Anđela ostala u šoku kad je čula pitanje novinara: Morao je odmah da se izvini Srpkinji pred kamerama

Anđela ostala u šoku kad je čula pitanje novinara: Morao je odmah da se izvini Srpkinji pred kamerama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpska košarkašica Anđela Dugalić ostala je u šoku kada je čula pitanje novinara, bila je zabrinuta nekoliko sekundi, pa se onda nasmijala.

Anđela Dugalić šokirana pitanjem novinara Izvor: Printscreen/X/YoitsRosie

Gledaćemo Srpkinju u WNBA ligi. Srpska košarkašica Anđela Dugalić (24) odabrana je na draftu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu i to kao deveti pik. Nju je odabrala ekipa Vašington Mistiksa, pa je poslije toga bila dio obavezne konferencije za medije na kojoj je ostala u šoku zbog pitanja novinara.

Jedan novinar napravio je lapsus prilikom postavljanja pitanja i pitao je šta očekuje od sebe i kakav uticaj vjeruje da može da napravi na ekipu Skaja (Čikago). To je nju iznenadilo jer nije shvatila da je greška novinara.

"Jesam li trejdovana u ekipu Skaja?", pitala je Anđela i odmah se okrenula na stranu tražeći odgovor.

Tek tada je novinar shvatio šta je rekao i da je pogriješio, odmah se izvinio zbog lapsusa.

"Ne, ne. U redu je. Sve je u redu", nasmijala se Anđela Dugalić poslije kratkog šoka.

Anđela je nedavno osvojila titulu u američkoj koledž košarci (NCAA) pošto je sa ekipom UCLA u "martovskom ludilo" savladala ekipu Južne Karoline (79:51).

Ko je Anđela Dugalić?

Anđela Dugalić je rođena 29. decembra 2001. godine u Čikagu, ali je odmalena imala snažnu vezu sa Srbijom. Gledala je srpske filmove i serije, naučila srpski jezik i to joj je mnogo pomoglo. Birala je između fudbala i košarke, ali je ipak odlučila da uzme košarkašku loptu u ruke.

Sa samo 17 godina je debitovala za Srbiju i od nje se mnogo očekuje u budućnosti pod selektorskom palicom Miloša Pavlovića. Već je osvojila zlato sa nacionalnim timom pošto je 2021. osvojeno Evropsko prvenstvo pobjedom protiv Francuske.

Tagovi

Anđela Dugalić WNBA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC