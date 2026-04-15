Srpska košarkašica Anđela Dugalić ostala je u šoku kada je čula pitanje novinara, bila je zabrinuta nekoliko sekundi, pa se onda nasmijala.

Izvor: Printscreen/X/YoitsRosie

Gledaćemo Srpkinju u WNBA ligi. Srpska košarkašica Anđela Dugalić (24) odabrana je na draftu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu i to kao deveti pik. Nju je odabrala ekipa Vašington Mistiksa, pa je poslije toga bila dio obavezne konferencije za medije na kojoj je ostala u šoku zbog pitanja novinara.

Jedan novinar napravio je lapsus prilikom postavljanja pitanja i pitao je šta očekuje od sebe i kakav uticaj vjeruje da može da napravi na ekipu Skaja (Čikago). To je nju iznenadilo jer nije shvatila da je greška novinara.

Vidi opis Anđela ostala u šoku kad je čula pitanje novinara: Morao je odmah da se izvini Srpkinji pred kamerama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pamela Smith/FR172156 AP Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pamela Smith/FR172156 AP Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pamela Smith/FR172156 AP Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mark J. Terrill/AP Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ross D. Franklin/AP Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Rick Scuteri/FR157181 AP Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Rick Scuteri/FR157181 AP Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Justine Willard/FR172291 AP Br. slika: 8 8 / 8

"Jesam li trejdovana u ekipu Skaja?", pitala je Anđela i odmah se okrenula na stranu tražeći odgovor.

Tek tada je novinar shvatio šta je rekao i da je pogriješio, odmah se izvinio zbog lapsusa.

"Ne, ne. U redu je. Sve je u redu", nasmijala se Anđela Dugalić poslije kratkog šoka.

Anđela je nedavno osvojila titulu u američkoj koledž košarci (NCAA) pošto je sa ekipom UCLA u "martovskom ludilo" savladala ekipu Južne Karoline (79:51).

Ko je Anđela Dugalić?

This is hysterical — Rosalina Lee (@YoitsRosie) April 14, 2026

Anđela Dugalić je rođena 29. decembra 2001. godine u Čikagu, ali je odmalena imala snažnu vezu sa Srbijom. Gledala je srpske filmove i serije, naučila srpski jezik i to joj je mnogo pomoglo. Birala je između fudbala i košarke, ali je ipak odlučila da uzme košarkašku loptu u ruke.

Sa samo 17 godina je debitovala za Srbiju i od nje se mnogo očekuje u budućnosti pod selektorskom palicom Miloša Pavlovića. Već je osvojila zlato sa nacionalnim timom pošto je 2021. osvojeno Evropsko prvenstvo pobjedom protiv Francuske.