Rođena u SAD, igra za "orlice": Ko je Anđela Dugalić, reprezentativka Srbije?

Anđela Dugalić je rođena u Čikagu, ali se nije odrekla svojih korijena. Igra za reprezentaciju Srbije, a sada će na Evropskom prvenstvu pomoći svojim saigračicama da ponove uspjeh iz 2021.

Anđela Dugalić (23) rođena je u Ilinoisu u Čikagu, ali je odmalena bila vezana sa Srbiju. Možda nije često posjećivala zemlju svojih roditelja, ali je gledala filmove i serije na srpskom jeziku, što joj je pomoglo da razumije i govori srpski. Mogla je biti fudbalerka, ali je na kraju riješila da karijeru gradi kao košarkašica, a još sa 17 godina obukla je dres reprezentacije. Prije skoro šest godina debitovala je za srpski nacionalni tim, a večeras će hrabro, na poziciji centra, braniti boje Srbije na Evropskom prvenstvu.

Anđela se školuje na UCLA koledžu, a ovog ljeta pomaže Marini Maljković i svojim saigračicama da još jednom oduševe naciju. Imala je djevojka iz Amerike priliku da se već okiti medaljom. Bilo je to 2021. na Evropskom prvenstvu kad su srpske dame stigle do prvog mjesta, pobjedom nad Francuskom u finalu (63:54). Put do medalje i uopšte igranja za Srbiju bio je veoma zanimljiv. Zahvaljujući bivšoj reprezentativki Srbije Danijel Pejdž Anđela je uspjela da postane deo našeg nacionalnog tima.

"Nisam znala da je to velika stvar, izvinjavam se Marina ako budete gledali ovo", započela je Anđela u emisiji Aleksandra Stojanovića "Alesto".

"Danijel Pejdž koja je bivša igračica Srbije, koja je sada u stručnom štabu, poslije igranja za Srbiju je postala pomoćni trener na jednom od koledža, a ja sam tada igrala u srednjoj školi. Vidjela me je na jednom turniru i pitala me 'vidim, prezime ti je Dugalić, ne znam da li mi je to srpsko, jer sam i ja igrala za Srbiju'."

"Tad mi je rekla da može da me poveže sa reprezentacijom, bio je tu još jedan čovjek Miloš, on mi je pomogao takođe. Nedavno sam vratila stare poruke kad sam se dopisivala sa Marinom, sjećam se naših prvih poruka, ona nije znala toliko dobro engleski, a ja nisam razumjela njen srpski, pobrkale smo sve. Tad nisam imala srpski pasoš, to smo morali prvo da sredimo. Ali važno je da je ona vidjela nešto u meni, vidjela me je kao nasljednicu prethodne generacije", ispričala je Anđela.

Čini se da odrastanje u SAD Anđeli nije dalo pravu sliku o značaju velikih takmičenja. Tako je i sama košarkašica potvrdila da poziv u reprezentaciju nije doživjela kao nešto značajno, a onda je spomenula i da nije bila svjesna evropskih i svjetskih turnira. Sve je to kroz osmijeh ispričala, kao anegdotu koje se rado sjeća.

"Kad sam došla u reprezentaciju imala sam 17 godina, bilo je to 2019. i odmah sam došla u seniorski tim. Kao da sam pala s Marsa, pravila sam se da znam pravila, ali nisam znala... Nisam znala šta je evropsko, svjetsko takmičenje, znala sam samo šta su Olimpijske igre."

"Marina me je pozvala i bile smo na Zlatiboru, tad mi je rekla da se predstavim rekla sam 'zdravo, ja sam Anđela iz Čikaga', svi su se smijali, naravno. A onda me je neka od starijih igračica pitala zašto sam tu i ja sam rekla da me je Marina zvala da igram neki turnir... A, taj turnir je Evropsko prvenstvo. Onda su se one našalile sa mom i rekle 'pa, ti si već u 12, čestitamo'. Odmah su me prihvatile saigračice, a Marina me je zbog toga i zvala, da bih od starijih devojka upijala znanje, koje sada mogu da primijenim", ispričala je Anđela.

Sjeća svog debija, a u tome joj je mnogo pomogla i Marina Maljković, koja je imala potpuno razumijevanje za mladu košarkašicu.

"Ovdje je potpuno novi život za mene, u Srbiji sam gdje nisam toliko često, znam ovaj jezik, ali ne dovoljno dobro. Kad sam stigla u tim imala sam 17 godina, a sve moje saigračice po 30, ali iz godine u godinu sam se trudila da popravljam svoj učinak."

"Sjećam se jedne od mojih prvih utakmica, čini mi se protiv Bosne i Marina me je pustila da uđem i tad mi je rekla 'ne tražim od tebe da daješ koševe, ali želim da trčiš i ideš na svaki skok'. To je bio moj cilj i uradila sam to, a postigla sam i nekoliko koševa. Poslije toga sam imala povredu i promijenila sam stil igre i način razmišljanja, kako igram i kako razmišljam i i dalje učim", ispričala je Anđela.

Reprezentacija Srbije igra na Evropskom prvenstvu koje se održava u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Grčkoj. Srpske djevojke se nalaze u grupi B gde će igrati protiv Italije, Litvanije i Slovenije.

Raspored mečeva:

Italija - Srbija, srijeda u 21.00

Litvanija - Srbija, četvrtak u 17.30

Slovenija - Srbija, subota u 17.30

