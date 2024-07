Nema ciljeva, to je pogrešno: Marina Maljković spušta euforiju poslije velike pobjede Srbije

Marina Maljković se oglasila poslije pobjede Srbije protiv Kine.

Košarkašice Srbije pokazale su još jednom kako se igra za dres sa nacionalnim grbom. Poslije dramatične završnice sa Portorikom pokazale su reakciju i dobile selekciju Kine koja je bila favorit prije meča (81:59). Odigrale su skoro savršen meč i prošle u četvrtfinale Olimpijskih igara.

Marina Maljković je odmah poslije toga spustila euforiju. "Nije bilo nikakvog cilja, sve što je cilj je pogrešno. Preferiram nešto drugo, meni niko nije dao cilj, ne može niko da mi da veći cilj nego što postavljam sebi u glavi. Bitno je da se ne promaši tema. Važno je da budem ove sa njima, da radimo svaki dan. Lakše je bilo u Riju, tamo smo tri utakmice izgubili, što je bilo sramotno, ali sada to ne možeš. Moj jedini fokus je da sa radom i pažnjom držim tim i da idemo polako. Svaki detalj je važan, kad se odmaraju, kad spavaju, pokazale su to. Pokazale su reakciju poslije Portorika i shvatile su važnost svakog detalja u ovom životu, na ovako velikom takmičenju koje je specifično. Svih 12 košarkašica je to prihvatilo", rekla je Marina.

Protiv Španije će igrati za prvo mesto na tabeli. "Nastavljamo isto, nema promjena, velikih ciljeva ili nekog ometanja. Dan za danom, trening za treningom, ne stajemo. Da vidimo šta je maksimum", zaključila je Marina Maljković.

