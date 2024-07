"Kako je Srpkinja izgubila? Ne razumijem sudije!" Oglasio se član upravnog odbora MOK-a

Srpska bokserka kontroverzno je izgubila i ta odluka izazvala je niz kontroverzi

Izvor: DIVYAKANT SOLANKI/EPA

Nenad Lalović, član upravnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta, izrazio je žestoku ljutnju zbog kontroverzne odluke sudija na Olimpijskim igrama u Parizu. Njihovom procenom srpska bokserka Natalija Šadrina ostala je bez plasmana u polufinale, kao što se ni Nemanja Majdov nije plasirao u četvrtfinale u Parizu.

"Ne znam kako je pobjeda dodijeljena Kineskinji. Zaista ne razumijem sudije i njihove kriterijume. I u džudou mi neke stvari nisu bile jasne, a ovde pogotovo. Troje sudija je glasalo za egal, a dvoje za srpsku bokserku. Kasnije u preglasavanju to troje je dalo pobjedu Kineskinji. Stvarno mi ništa nije jasno. Pratio sam meč preko aplikacije i bio sam ubijeđen da će pobjeda pripasti Nataliji. Uvijek ima prostora za žalbu. To je sada na Bokserskom savezu i OKS. Pitanje je da li je moguće promijeniti odluku, ali ima dva dana do polufinala, ako se ne varam pa možda se i može nešto uraditi", rekao je Lalović.

Ruskinja koja se takmiči za Srbiju bila je vidno razočarana poslije meča, a veliku ljutnju je izrazio i selektor Mirko Ždralo. "Katastrofa! Ne mogu da shvatim da je meč otišao Kineskinji. Natalija je apsolutno bila bolja, bio je ovo ubjedljiv meč, i u čudu sam šta su sudije uradile. Natalija je pobijedila i prvu i treću rundu, a drugu je bila podijeljena odluka. Ne mogu da shvatim, sve je moguće izgleda...", rekao je Ždralo, prenosi "Kurir".

(MONDO)