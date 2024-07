Sara Ćirković bijesna nakon poraza na Olimpijskim igrama: "Sudije nisu fer!"

Nakon što su sudije odlučile pobjednicu, Sara Ćirković smatra da joj je uskraćen trijumf u prvom meču Olimpijskih igara.

Srpska bokserka Sara Ćirković poražena je u prvom meču na Olimpijskim igrama, a sudije su pobjedu poklonile Tajlanđanki Jutamas Jitpong, a na račun suđenja odmah je stigao prigovor. Selektor Mirko Ždralo jasno je rekao da su sudije pokrale srpsku takmičarku, a sada je takav stav na društvenim mrežama iznijela i Sara.

Dan nakon poraza na bodove, odnosno nakon što su sudije donijele veoma kontroverzne odluke u prve dvije runde, Sara Ćirković je istakla da joj je uskraćena mogućnost da ostvari san, iako je sebe vidjela na pobjedničkom postolju. Po njenim riječima, sudije nisu bile fer i oštetile su je na putu do odličja.

"Moje putovanje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine se završilo. Ne mogu riječima opisati koliko sam razočarana i koliko mi je teško. Prosto ne mogu da vjerujem da sam izgubila na startu Olimpijskih igara. Smatram da sam juče uradila sve što je do mene i sve što je apsolutno bilo potrebno da odnesem pobjedu. Nažalost sudije nisu bile fer. Oštetili su me i uskratili mogućnost da ostvarim svoj san. Samo ću to reći. Vidjela sam sebe na postolju sa medaljom oko vrata. Sanjala sam to, vjerovala čvrsto. Ovaj put nije bilo dovoljno. Nemam šta da dodam sem da se zahvalim svima na podršci, zaista sam imala veliki vjetar u leđa, hvala puno mojim ljudima. Bilo kako bilo vjerujem da će sve jednog dana biti na svom mestu, jer nikad ne možemo biti sigurni na koji dobar put će nas loša sreća dovesti", napisala je na svom Instagram profilu srpska boksera. Pogledajte njenu objavu:

Najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri Sara Ćirković je psotigla na Evropskom prvenstvu 2023. godine, kada je u Beogradu osvojila zlatnu medalju. U tom trenutku imala je samo 19 godina, pa je postalo jasno da je pred njom velika sportska karijera.

