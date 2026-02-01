logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić i Nogić najbolji u 2025. godini: Ništa novo u Srbiji, najbolji su isti kao i prošle godine

Jokić i Nogić najbolji u 2025. godini: Ništa novo u Srbiji, najbolji su isti kao i prošle godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jovana Nogić i Nikola Jokić su najbolji u srpskoj košarci 2025. godine.

Jovana Nogić i Nikola Jokić najbolji u srpskoj košarci 2025. godine Izvor: MN PRESS

Proglašeni su najbolji u izboru Košarkaškog saveza Srbije. Pred žrijeb za finalni turnir Kupa Radivoja Koraća, koji će i ove godine biti odigran u Nišu, izabrani su najbolji košarkaš i košarkašica u 2025. godini.

Prvo je proglašena najbolja košarkašica, a ove godine je to Jovana Nogić. Srpska reprezentativka je tako odbranila titulu iz prošle godine, a prije nje je najbolja bila Aleksandra Crvendakić.

Pogledajte

00:49
Jovana Nogić najbolja košarkašica u Srbiji
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Što se tiče najboljeg košarkaša Srbije, to je naravno bio Nikola Jokić. On je po peti put najbolji košarkaš, a ovo mu je takođe druga titula zaredom. Prije njega je 2023. trofej uzeo Bogdan Bogdanović, a prije toga je dva puta najbolji bio upravo Jokić.

Nakon toga je održan žrijeb za takmičenje u Kupu Radivoja Koraća. Sredinom februara ponovo će se u Nišu odigrati borba za prvi trofej u sezoni. Ove godine u Kupu Radivoja Koraća učestvuju Crvena zvezda, Partizan, Mega, FMP, Borac, Spartak, Zlatibor i OKK Beograd. 

Pogledajte

01:08
Nikola Jokić najbolji košarkaš u Srbiji u izboru KSS
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Jovana Nogić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC