Jokić i Nogić najbolji u 2025. godini: Ništa novo u Srbiji, najbolji su isti kao i prošle godine

Jovana Nogić i Nikola Jokić su najbolji u srpskoj košarci 2025. godine.

Proglašeni su najbolji u izboru Košarkaškog saveza Srbije. Pred žrijeb za finalni turnir Kupa Radivoja Koraća, koji će i ove godine biti odigran u Nišu, izabrani su najbolji košarkaš i košarkašica u 2025. godini.

Prvo je proglašena najbolja košarkašica, a ove godine je to Jovana Nogić. Srpska reprezentativka je tako odbranila titulu iz prošle godine, a prije nje je najbolja bila Aleksandra Crvendakić.

Jovana Nogić najbolja košarkašica u Srbiji

Što se tiče najboljeg košarkaša Srbije, to je naravno bio Nikola Jokić. On je po peti put najbolji košarkaš, a ovo mu je takođe druga titula zaredom. Prije njega je 2023. trofej uzeo Bogdan Bogdanović, a prije toga je dva puta najbolji bio upravo Jokić.

Nakon toga je održan žrijeb za takmičenje u Kupu Radivoja Koraća. Sredinom februara ponovo će se u Nišu odigrati borba za prvi trofej u sezoni. Ove godine u Kupu Radivoja Koraća učestvuju Crvena zvezda, Partizan, Mega, FMP, Borac, Spartak, Zlatibor i OKK Beograd.