Jokić oduševio na konferenciji: Novinari ga pitali da li su mu nedostajali, on im iskreno odgovorio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić ne voli da priča sa medijima, to je ponovo potvrdio. Ipak, svi su bili oduševljeni njegovim odgovorom, cijela sala je prasnula u smijeh.

Jokiću nisu nedostajali novinari Izvor: Youtube/DNVR Sports/printscreen

Nikola Jokić se vratio na teren poslije više od mjesec dana pauze i donio je pobjedu Denveru protiv Los Anđeles Klipersa. Imao je 31 poen, 12 skokova i 5 asistencija, a pojavio se poslije meča i pred novinarima. 

Pričao im je naširoko o svom oporavku, povredi, kao i tome što se vratio na vrijeme da ostane u trci za individualna priznanja, ali takođe je oduševio sve na konferenciji za medije jednim iskrenim i duhovitim odgovorom. 

"Ne", rekao je i uz osmijeh na licu ustao i otišao sa konferencije kada su ga novinari pitali: "Da li smo ti mi nedostajali?" Pogledajte taj momenat na kraju ovog videa: 

Nikola Jokić konferencija za medije posle povratka na teren
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Šta se desilo sa Nikolom Jokićem?

Srpski košarkaš je na meču sa Majamijem doživio povredu kada je u skoku bio u kontaktu sa svojim saigračem, Spenserom Džounsom. Bilo je bojazni da bi mogao da se ozbiljno povrijedi, on je ipak nakon 30. decembra 2025. na teren izašao tačno mjesec dana kasnije. Neće propustiti ni Ol star vikend, što mu sigurno neće biti drago.

Za sada je i dalje u mogućnosti da ove sezone odigra minimum od 65 utakmica koliko je dovoljno da se bude u konkurenciji za pojedinačne NBA nagrade. A prvi je favorit za sve - MVP nagradu, prvu petorku NBA lige.... Pogledajte kako se povrijedio Nikola Jokić: 

