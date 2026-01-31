logo
Ovako je Nikola Jokić nakon povrede razbio Kliperse: Pogledajte najbolje poteze srpskog košarkaša

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nikola Jokić pauzirao više od mjesec dana, a onda se vratio i nastavio da dominira u NBA.

Pogledajte kako je Nikola Jokić odigrao protiv LA Klipersa Izvor: YouTube/NBA/Printscreen

Košarkaši Denvera savladali su Los Anđeles Kliperse (122:109), a srpski centar Nikola Jokić vratio se na parket nakon više od mjesec dana pauze. Povreda koljena je prošlost, iako je očigledno da će najboljem košarkašu svih vremena biti potrebno još malo vremena da bude maksimalno spreman za izazove u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Čak i kad nije na maksimumu, Jokić dominira u NBA! Pokazao je to protiv Klipersa, kojima je zatrpao koš. Bio je najbolji poenter na ovom meču, imao je najviše skokova od svih igrača na parketu, a tek trojica košarkaša podijelili su više asistencija od centra tima iz Kolorada.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Dobra partija Nikole Jokića nakon više od mesec dana pauze zbog povrede.
Izvor: Youtube/NBA

Nikola Jokić je meč završio sa 31 poenom, 12 skokova i pet asistencija, za malo manje od 25 minuta u igri. Inače je njegova minutaža veća, pa je jasno da bi i brojke bile drugačije da je na terenu proveo više vremena - možda bi upisao i novi tripl-dabl učinak, jer su mu samo asistencije falile za njega.

Prije povrede zbog koje je morao na višenedjeljnu pauzu, Nikola Jokić je bio prvi favorit za osvajanje MVP nagrade u ligaškom dijelu. To priznanje pripalo mu je već tri puta, a ima mnogo onih koji smatraju da su Džoel Embid i Šej Gildžes-Aleksander nezasluženo dobijali nagrade ispred srpskog centra. Svakako, sa prosjekom od 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po meču, Jokić će do kraja sezone biti u konkurenciji za prestižno priznanje.

Nikola Jokić Denver NBA liga LA Klipers

