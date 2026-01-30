Nikola Jokić je pred meč Denvera i Bruklina imao srdačan pozdrav as bivsšim saigračem Majklom Porterom, a sve to gledao je Nenad Miljenović koji je sada u stručnom štabu Nagetsa.

Izvor: DNVR Nuggets/X/Printscreen

Nikola Jokić ponovo je bio na parketu da odradi zagrijavanje pred meč, ali još uvijek nije spreman da igra. Oporavlja se od povrede, ljekari ne žure i niko u klubu ne želi da rizikuje eventualno pogoršanje situacije. Tako je uoči same utakmice protiv Bruklina Jokić imao i jedan interesantan momenat.

Dok je sjedio na klupi prišao mu je nekadašnji saigrač Majkl Porter junior. Čovjek kog su zajedničkim snagama "otjerali" iz Denvera kako bi se riješili njegove ogromne plate i doveli igrače koji mogu da pomognu ekipi sa klupe. Dok su se njih dvojica pozdravljali i imali prijateljski razgovor, pored Srbina sjedio je bivši košarkaš Mege Nenad Miljenović.

I wonder if MPJ is following Joker’s “advice”pic.twitter.com/ARkCjvzytJ — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)January 30, 2026

Miljenović je sada u stručnom štabu Denvera, najvjerovatnije na zahtjev najboljeg košarkaša na planeti. Bio je pored njih i gledao taj trenutak. Poslije toga su zajedno proslavili pobjedu Denvera protiv Netsa. Pred sam start meča Nagetsi su spremili i poseban snimak da zahvale Majklu na svemu što je učino za klub, posebno u sezoni kada je osvojena titula.

Zašto je otjeran Porter i kako sada igra?

Vidi opis Nikola Jokić se izgrlio sa bivšim saigračem koji je "otjeran" iz Denvera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ETIENNE LAURENT/EPA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Porter za tekuću i narednu sezonu treba da dobije oko 79 miliona dolara, što je bilo previše za Denver. Zato su našli način da ga trejduju u Bruklin u zamjenu za Kamerona Džonsona. Džonson igra sa dosta oscilacija od kada je došao u Nagetse, muči se u napadu, ali defanzivno dosta znači ekipi. Trenutno je povrijeđen i čeka se njegov povratak.

Što se tiče Portera, on je odmah postao glavni igrač Netsa. Sve u napadu se vrti oko njega i to se vidi. Ima prosjek od 25,6 poena, 7,3 skoka i 3,2 asistencije po meču. Dok on blista, Netsi se muče i izvjesno je da neće ući u plej-of pošto su 13. na Istoku sa skorom 12-34.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)