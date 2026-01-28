logo
Trener Jokić u odijelu pratio dramu Denvera: Nikola u nevjerici gledao kako Marej poklanja pobjedu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić bio je pored klupe u odijelu i gledao kako Denver gubi od Detroita. Džamal Marej na kraju je koštao Nagetse pobede.

NBA liga Denver izgubio od Detroita Izvor: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić sjedio je pored klupe u odelu i gledao kako Denver poslije drame gubi od Detroita - 109:107. Nije mogao da izađe na teren, da pomogne saigračima i da proba da riješi meč već je bio u ulozi trenera. Nije ni sam mogao da vjeruje šta se dešava na parketu. Ako ništa drugo, dobra vijest je da je odradio trening pred početak utakmice i da je Srbin blizu povratka...

Denver je jurio dvocifren minus tokom cijelog meča, već od prve četvrtine (31:18), bilo je i "+18" za Pistonse u Koloradu (40:22). Stigli su ih, uveli meč u dramatičnu završnicu (103:102), ali je onda Džamal Marej skupo koštao svoj tim.

Ušlo se u dramatičnu završnicu gde je Jonas Valančijunas pogodio za "-1" (105:104), Tobijas Heris je poentirao na drugoj strani, a onda je Marej fauliran na šutu za tri i imao je priliku da obezbijedi produžetak. Međutim, promašio je prvo, pogodio naredna dva bacanja i onda je morao da napravi faul što je Heris iskoristio i djelovalo je da je meč gotov (109:106). Ostale su samo dvije sekunde do kraja.

Ipak, Džavonte Grin je napravio nevjerovatnu glupost, faulirao Mareja koji je ponovo imao tri slobodna bacanja i priliku da odvede meč u produžetak. Dao je prvo, promašio drugo, a onda je namjerno promašio treće, ali spasa nije bilo.

Najbolji kod pobjednika bili su Kejd Kaningem (22, 11as) i Tobijas Heris (22, 8sk). U Denveru su se istakli Marej (24, 10as, 5sk), Brus Braun (16, 7sk) i povratnik Jonas Valančijunas koji se vratio poslije povrede (16, 16sk).

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

