Bivši saigrač Nikole Jokića, Kenet Farid prokomentarisao je uticaj Srbina na NBA ligu

Nikola Jokić, iako posljednjih mesec dana ne igra zbog povrede, ostaje glavna tema u NBA ligi. Tako je košarkaš Panatinaikosa, a bivši saigrač Nikole Jokića u Denveru, Kenet Farid otkrio kakav je centar iz Sombora.

Farid dobro pamti dolazak Nikole Jokića. Možda nije bio slavan kao nekih drugih igrača, ali ono što je tokom godina gradio sada piše istoriju NBA. Njegovo vrijeme je došlo, a košarkaš PAO-a ponosan je na Srbina, objasnio je i zbog čega: "Ne vidite stvari koje radi van NBA utakmica, dodatne šuteve koje ubacuje, dodatna ponavljanja, dodatna dodavanja, dodatni individualni rad", rekao je u intervjuu za "Basketball Network".

"Ne vidite stvari koje radi van utakmice": Kenet Farid nahvalio Nikolu Jokića

"To je samo pokazalo da je, radeći tako naporno kao mlad igrač, kada je dobio priliku - bio spreman", rekao je Farid.

"Blagoslov je što mogu to da vidim svojim očima. Mislio sam da će biti Ol-star, sigurno, ali MVP... ne šampion još, šampion-MVP, ali sve jednostavno, njegov rad nikada ne prestaje. Njegov granica nikada se ne doseže, tako da on jednostavno postaje sve bolji i bolji", zaključio je Farid o Nikoli Jokiću.

Naravno, mnogi nisu očekivali ovakav uspjeh Nikole Jokića. Ipak, ostaće žal ako u sezoni u kojoj bilježi ubjedljivo najbolju statistiku ne postane MVP zbog povrede koja ga je odvojila od terena na duži period. Prema pravilima NBA lige, Jokić ne smije da propusti više od 17 mečeva u ligi, a dosad ga na terenu nije bilo 14. puta i sigurno neće igrati protiv Detroita u noći između utorka i srijede.

Farid je u Denveru bio od 2011. do 2018, te je imao priliku da teren dijeli sa Nikolom Jokićem. Karijeru je potom nastavio u Bruklinu, a onda i u Hjustonu, ali se potom posvetio klubovima van SAD, a trenutno nosi dres Panatinaikosa u kojem bilježi sedam poena i 5,6 skokova za 17,6 minuta na terenu u Evroligi. Tokom perioda u Koloradu bio je jedan od miljenika navijača, zbog energije i borbenosti na terenu, ostavio je veliki trag u klubu.