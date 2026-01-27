logo
Da li Nikola Jokić ostaje u MVP trci? Nema dobrih vijesti, evo kako stoje stvari

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić ima sve manje šanse da postane MVP NBA lige

Da li Nikola Jokić može biti MVP Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Situacija u kojoj se nalazi Nikola Jokić nije sjajna - kad je u pitanju trka za MVP nagradu. Srpski košarkaš na teren nije ulazio od 30. decembra kad se povrijedio u meču protiv Majamija. Iako je postojala nada da će se centar iz Sombora na teren vratiti do kraja januara, čini se da mu je još potrebno vremena za oporavak.

Denver očigledno ne želi da rizikuje kad je u pitanju povratak Nikole Jokića. Somborac se nalazi na listi igrača koji se još neće vratiti na teren - sigurno ne u meču protiv Detroita, koji je na programu u noći između utorka i srijede u tri sata ujutru. Denver će u tom susretu igrati bez dobrog dijela prve petorke - Erona Gordona, Kristijana Brauna, Kamerona Džonsona i naravno Nikole Jokića. Oni koji bi mogli da se nađu na terenu su, takođe djelimično igrači startne petorke - Jonas Valančijusan, Džamal Marej i Pejton Votson.

Prethodno se činilo da bi otkazana utakmica protiv Memfisa mogla da ostavi Nikolu Jokića u trci za MVP, ali šanse se iz meča u meč smanjuju. Takođe, nije neophodno da se Srbin samo vrati na teren, već i da zaigra kao na početku sezone, što svakako neće biti lako čak i za vrhunskog košarkaša poput njega, s obzirom na to da je mjesec dana van terena.

Zašto Jokić gubi šanse u MVP trci?

Iako je najvažnija stavka da se Nikola Jokić u potpunosti oporavi od povrede, ostaće žal ako Srbin ne osvoji MVP priznanje. Nema sumnje i da je u sezoni za nama zaslužio da po četvrti put postane MVP. Iako se na početku 2025/26 činilo da će Jokić biti apsolutni lider na tabeli - s obzirom na nestvaran učinak koji je bilježio, povreda je poprilično poremetila želje navijača.

Nikola Jokić je do povrede bilježio 29,6 poena, 12,2 skoka, 11 asistencija i 1,3 ukradenih lopti. Međutim, da bi ostao u trci nije neophodno samo da zadrži ovu nevjerovatnu statistiku, već i da propusti najviše 17 mečeva, što nad dovodi do problema. Jokić je dosad propustio 14 utakmica Denvera, a pred nama je i 15. u kojoj ga sigurno neće biti.

Dakle, sve i da se Jokić vrati tik pred rok, to bi značilo da do kraja sezone ne smije da propusti nijednu utakmicu, što je zaista veliki zadatak za Jokića. 

