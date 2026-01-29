logo
Da li ovo znači kraj? Sumorne vijesti iz Denvera o Nikoli Jokiću

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Nikola Jokić povrijedio se krajem decembra, a njegov povratak na teren se odužio.

Nikola Jokić se još ne vraća na teren poslije povrede Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji centar plenete Nikola Jokić preskočiće duel Denver Nagetsa i Bruklin Netsa koji je na programu u noći između četvrtka i petka od 3 časa posle ponoći. Srpski as očigledno neće da žuri sa povratkom na teren, iako će ga to najvjerovatnije koštati četvrtog MVP priznanja.

Nagetsi su objavili medicinski izvještaj u kome se navodi da Nikola Jokić neće biti u sastavu za naredni meč. Da stvar bude još gora, još trojica ključnih igrača i dalje su na spisku povređenih - Eron Gordon, Kristajan Braun i Kem Džonson.

Ima i dobrih vijesti, pošto će Jonas Valančijunas i Džamal Marej biti spremni, ali su i oni "roviti". Ono što može da raduje Denver je to što je Bruklin vjerovatno jedan od najpoželjnijih rivala u ligi, pošto imaju pet uzastopnih poraza. Tim iz Kolorada je u posljednjih pet utakmica slavio u dvije i trenutno se nalazi na trećem mjestu Zapadne konferencije.

 Još nije gotovo

Kako je objavio poznati novinar Šems Šaranija srpski centar nema namjeru da požuruje svoj povratak na teren kako bi bio u konkurenciji za MVP nagradu.

Za sada je Jokić propustio 15 mečeva, protiv Bruklina će to biti 16, tako da ima još nade za povratak u trku za naprestižnije priznanje u NBA ligi. Ako propusti cijelu sedmicu, to će ga definitivno eliminisati iz konkurencije jer je dozvoljeno da propusti tačno 17 utakmica, tačnije da ih u sezoni odigra 65. Denveru poslije Bruklina slede okršaji sa Los Anđeles Klipersima i Oklahomom, a navijači se i dalje nadaju njegovom ranijem povratku.

