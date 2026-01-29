Da li ovo znači kraj? Sumorne vijesti iz Denvera o Nikoli Jokiću

Srpski košarkaš Nikola Jokić povrijedio se krajem decembra, a njegov povratak na teren se odužio.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji centar plenete Nikola Jokić preskočiće duel Denver Nagetsa i Bruklin Netsa koji je na programu u noći između četvrtka i petka od 3 časa posle ponoći. Srpski as očigledno neće da žuri sa povratkom na teren, iako će ga to najvjerovatnije koštati četvrtog MVP priznanja.

Nagetsi su objavili medicinski izvještaj u kome se navodi da Nikola Jokić neće biti u sastavu za naredni meč. Da stvar bude još gora, još trojica ključnih igrača i dalje su na spisku povređenih - Eron Gordon, Kristajan Braun i Kem Džonson.

Ima i dobrih vijesti, pošto će Jonas Valančijunas i Džamal Marej biti spremni, ali su i oni "roviti". Ono što može da raduje Denver je to što je Bruklin vjerovatno jedan od najpoželjnijih rivala u ligi, pošto imaju pet uzastopnih poraza. Tim iz Kolorada je u posljednjih pet utakmica slavio u dvije i trenutno se nalazi na trećem mjestu Zapadne konferencije.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Nets:



PROBABLE:

Jonas Valančiūnas (Right Calf Strain)

Jamal Murray (Right Hamstring Inflammation, Left Hip Inflammation)



OUT:

Aaron Gordon (Right Hamstring Strain)

Christian Braun (Left Ankle Sprain)

Nikola Jokić (Left Knee…pic.twitter.com/SVjVUAl3O1 — Denver Nuggets (@nuggets)January 28, 2026

Još nije gotovo

Kako je objavio poznati novinar Šems Šaranija srpski centar nema namjeru da požuruje svoj povratak na teren kako bi bio u konkurenciji za MVP nagradu.

Za sada je Jokić propustio 15 mečeva, protiv Bruklina će to biti 16, tako da ima još nade za povratak u trku za naprestižnije priznanje u NBA ligi. Ako propusti cijelu sedmicu, to će ga definitivno eliminisati iz konkurencije jer je dozvoljeno da propusti tačno 17 utakmica, tačnije da ih u sezoni odigra 65. Denveru poslije Bruklina slede okršaji sa Los Anđeles Klipersima i Oklahomom, a navijači se i dalje nadaju njegovom ranijem povratku.