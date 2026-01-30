Denver pobjeđuje i bez Nikole Jokića: Srbin ostaje bez MVP nagrade

Nikola Jokić slavio sa Denverom, opet kao "trener" Nagetsa.

Izvor: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić propustio je još jednu utakmicu Denvera zbog povrede, a njegova ekipa uspjela je da dođe do važne pobjede protiv Bruklina 107:103. Bilo je to deseti put u 16 utakmica bez Jokića da su Nagetsi pobijedili i nema sumnje da će zbog toga Somborac posebno biti ponosan.

Prethodne noći u njegovom odsustvu odgovornost je preuzeo Džamal Marej i postigao je 27 poena, dok je sjajan bio i Tim Hardavej Džunior sa 25 poena, osam skokova i tri asistencije. Takođe, Pejton Votson je nastavio da pruža odlične partije od povećanja minutaže i uloge, tako da je imao 19 poena, a dvocifreni su bili još Brus Braun i Jonas Valančijunas sa po 12 još poena.

I love the effort big Val is playing with todaypic.twitter.com/7ft5BiBDmo — Nikola Jokić Lover (@NikolaJokiclove)January 30, 2026

Igraju li ostali Srbi? Od srpskih igrača na parketu bio je samo Nikola Jović koji je imao 8 poena i četiri skoka u pobedi Majamija protiv Čikaga (116:113).

Što se tiče Bruklina, kod njega je prednjačio Majkl Porter Džunior - dojučerašnji igrač Denvera - koji je ubacio čak 38 poena. Interesantno je da je kao član Nagetsa samo dvaput dao po poen više.

Inače, Jokića još dvije utakmice dijele od diskvalifikacija iz NBA nagrada, odnosno ako propusti još dvije - neće moći da bude nagrađen MVP nagradom zbog unaprijed utvrđenih pravila. Iako je trenirao pred ovaj meč, neizvjesno je da će ga Nagetsi poslati ranije na teren, prosto jer ni rezultati nisu toliko loši.

Jokić je već tri puta bio MVP i to ga ne privlači kao što neke druge, pa mu je najvažnije da se zdrav vrati na teren i pomogne svom timu da dođe do titule.

NBA rezultati 30. januar 2026:

Filadelfija - Sakramento 113:111

Vašington - Milvoki 109:99

Atlanta - Hjuston 86:104

Čikago - Majami 113:116

Dalas - Šarlot 121:121

Denver - Bruklin 107:103

Finiks - Detroit 114:96

Minesota - Oklahoma 123:111

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)