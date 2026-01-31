Nikola Jokić ponovo gazi u NBA ligi: Vratio se na teren i odmah pokazao da je najbolji na svijetu

Srpski košarkaš Nikola Jokić oporavio se od povrede i ponovo igra za Denver u NBA ligi.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić vratio se na parket nakon nešto više od mjesec dana pauze, a prvi meč koji je odigrao nakon što se oporavio od povrede pokazuje da uopšte nije ispao iz ritma. U pobjedi Denvera nad Los Anđeles Klipersima (122:109) srpski centar je imao 31 peona, 12 skokova i pet asistencija.

Jokić je na ovom meču igrao manje od 25 minuta, što možda govori da još nije na 100 odsto svojih mogućnosti, ali je bio izuzetno efikasan protiv tima iz Los Anđelesa. Iz igre je šutirao 8/11, pogodio je dvije trojke iz tri pokušaja, a izveo je i čak 17 slobodnih bacanja jer Klipersi nisu mogli drugačije da ga zaustave. Sa njim na parketu Denver Nagetsi su pravili razliku koja ih je kasnije dovela do pobjede.

Već na samom početku druge dionice Denver je imao dvocifrenu prednost, jer je na semaforu pisalo 37:27, a u tom dijelu meča vidjeli smo i 13 poena prednosti za tim iz Kolorada. Na poluvremenu je bilo devet razlike - 59:50, a u trećem periodu su i Klipersi imali jedan trenutak u kojem su vodili. Ipak, njihov napad je odbijen, Denver je napravio novi preokret, a zatim u četvrtom periodu meča rutinski riješio pitanje pobjednika. Prednost je u tom dijelu meča išla i do maksimalnih 18 poena razlike.

Nikola Jokić je najveću pomoć imao od Tima Hardaveja Džuniora koji je postigao 22 poena i Pejtona Votsona koji je postigao 21 poen, a dobar je bio i Džamal Marej sa 20 poena i devet asistencija. U poraženom timu bolji od ostalih bili su Džejms Harden sa 25 i Kavaj Lenard sa 21 poenom, a kapiten reprezentcije Srbije Bogdan Bogdanović ponovo nije bio u konkurenciji za meč.

Povratak na teren Nikole Jokića znači da je on ponovo u konkurenciji za individualna priznanja na kraju NBA sezone. Srpski centar ima dovoljno mečeva do kraja sezone kako bi ispunio propisane uslove, ali sada više ne smije da propušta utakmice Denvera u najjačoj ligi na svijetu, ako mu je cilj da četvrti put u karijeri osvoji MVP nagradu za ligaški dio sezone.

