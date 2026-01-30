logo
Nikola Jokić se vraća i ne da nikome MVP nagradu

Nikola Jokić se vraća i ne da nikome MVP nagradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Najboji igrač svijeta Nikola Jokić igraće za Denver u subotu, poslije više od mjesec dana pauze zbog povrede

Nikola Jokić oporavio se od povrede Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić igraće protiv Los Anđeles Klipersa u subotu od 3 časa ujutru. Biće to njegov prvi nastup od 29. decembra, kada je zadobio povredu koljena, jednu od težih u karijeri.

S obzirom na to, Jokića bi trebalo očekivati i u spektaklu protiv NBA šampiona Oklahoma siti tandera, u noći između nedjelje i ponedjeljka od 3.30 časova. I povrh toga, Jokić bi povratkom na teren u meču protiv Klipersa ponovo ušao u trku za individualna priznanja, uključujući i ono najveće, MVP nagradu, koju je do sada osvajao tri puta, 2021, 2022. i 2024.

Ovu vijest objavio je poznati američki NBA insajder Šams Šaranija:

U trenutku odlaska na prinudnu pauzu zbog povrede, Jokić je prosječno postizao po 29,6 poena, uz 12,2 skoka i 11 asistencija po utakmici.

