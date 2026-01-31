Jokić gledao zastave Srbije i slušao ovacije: Ovako je Denver dočekao povratak najboljeg na svijetu

Zbog Nikole Jokića cijela hala skandirala, a zastave Srbije vidjele se na svim tribinama.

Izvor: X/NBA/printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić vratio se na parket nakon nešto više od mjesec dana pauze, a odmah u prvom meču pokazao je da o povredi koljena više ne treba da se priča. Ekipu Denver Nagetsa vodio je do pobjede nad Klipersima (122:109) i to sa 31 poenom, 12 skokova i pet asistencija.

Tim iz Kolorada je posao završio prije kraja posljednje dionice, pa je trener Dejvid Adelman na dva minuta do kraja meča mogao da izvede svog najboljeg igrača. Nikola Jokić se uputio ka klupi, cijela hala ga je pratila ovacijama, a na tribinama su se tresle srpske zastave.

31 points. 12 boards. 5 assists.



Joker receives a standing ovation from the crowd as his night concludes



Quite the performance in his return to the court!pic.twitter.com/AfMpcUiQlP — NBA (@NBA)January 31, 2026

Jokić je navikao da ga navijači u Denveru obožavaju zbog svega što je uradio u dresu Nagetsa, ali ovo veče bilo je posebno čak i za njega. Nakon dugo godina čekanja organizovano je "Srpsko veče" u Koloradu, pa smo na terenu vidjeli kako Srbi u SAD igraju kolo, što je sigurno prijalo najboljem igraču na planeti.

Uostalom, Nikola Jokić je odigrao meč kao da nije imao višenedjeljnu pauzu, pa je jasno koliko mu je prijalo da se ponovo nađe na terenu i u ovakvom okruženju. Zbog toga što je nastupio protiv Klipersa, Nikola Jokić je i dalje u trci za MVP nagradu, ali sada nema prostora da propušta utakmice do kraja ligaškog dijela sezone.