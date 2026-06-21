Suspendovan ugovor najbolje srpske košarkašice: Neizvjesno da li Jovana Nogić ostaje u Americi

Jovana Nogić suočila se sa neprijatnošću i sada je neizvjesno da li će i dalje igrati za Finiks Merkuri

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Ugovor srpske košarkašice Jovane Nogić (29) sa WNBA timom Finiks Merkuri je suspendovan, objavila je liga. Nije obrazloženo u čemu je problem sa statusom naše igračice koja je ove sezone prosječno postizala 10,4 poena, a posljednji meč igrala protiv ekipe Las Vegas Ejses u srijedu i postigla 12 poena (4/6 za tri).

Prema saznanju "Meridian sport", Jovana je van ekipe svojom odlkom zbog privatnih problema u vezi sa papirologijom i vizom. U ovom trenutku je neizvjesno da li će ostati u klubu u koji je stigla u aprilu ove godine.

Jovana je prethodno sa velikim uspjehom igrala za Jekaterinburg u Rusiji, Bešiktaš, Avijendu, Kampos Promete, Klarinos Tenerife i za Kadi La Seu. U Americi je i studirala, igrajuži za koledž Providens od 2015. do 2019.

Biće veoma nesrećan okolnost ako joj na ovaj način bude završena već zapažena WNBA karijera.