Amerika poludjela zbog "ženskog Jokića"!

Imamo i "ženskog Jokića", a to je Marin Johanes. Cijela Amerika sada priča o njenom pasu koji je do sada izveo samo Nikola Jokić.

Izvor: X/@WNBAonNBC/@NBA/Printscreen

Košarkašica Njujork Libertija Marin Johanes oduševila je publiku u meču sa Portland Fajerom svojim nevjerovatnim pasom. Ona je bacila loptu iza leđa - baš kao Nikola Jokić.

Sjećamo se kako je Amerika poludjela kada je u sezoni 2024/25 srpski centar bacio nevjerovatan pas sa dvije ruke iza leđa Eronu Gordonu za lako zakucavanje. Niko nije očekivao takav potez, a od tada je Jokić uveo taj potez kao redovan na utakmicama. Prisjetite se ove majstorije:

Joker tosses it BEHIND HIS HEAD for the assist



Nuggets-Pelicans | Live on ESPNpic.twitter.com/UhRYNpeQB9 — NBA (@NBA)January 13, 2024

Sada je isto uradila Marin Johanson. U porazu svog tima od Portland Fajera ona je dala sjajan pas za nekadašnju reprezentativku Bosne i Hercegovine Džonkel Džouns.

Doduše nije baš mogla da je ostavi potpuno samu kao što je to Jokić uradio sa Gordonom, ali je Džonkel svejedno završila na obruču i donijela poene svom timu. Pogledajte kako:

MARINE JOHANNES ARE YOU KIDDING ME?!



She throws the INSANE no look, behind the head dime to Jonquel Jones for the bucket.pic.twitter.com/TxA26U4nlB — WNBA on NBC and Peacock (@WNBAonNBC)May 26, 2026

Ko je "ženski Jokić"?

Iskusna Marin Johanes ima 31 godinu i igra na poziciji beka. Dolazi iz Francuske, a od 2019. godine je redovna u timu Njujork Libertija, mada istovremeno igra i u Evropi. Nastupala je za Mondvil, Burž, Asvel, Čukurovu i Galatasaraj.

