logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerika poludjela zbog "ženskog Jokića"!

Amerika poludjela zbog "ženskog Jokića"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Imamo i "ženskog Jokića", a to je Marin Johanes. Cijela Amerika sada priča o njenom pasu koji je do sada izveo samo Nikola Jokić.

Darin Johanes ženski Jokić Izvor: X/@WNBAonNBC/@NBA/Printscreen

Košarkašica Njujork Libertija Marin Johanes oduševila je publiku u meču sa Portland Fajerom svojim nevjerovatnim pasom. Ona je bacila loptu iza leđa - baš kao Nikola Jokić.

Sjećamo se kako je Amerika poludjela kada je u sezoni 2024/25 srpski centar bacio nevjerovatan pas sa dvije ruke iza leđa Eronu Gordonu za lako zakucavanje. Niko nije očekivao takav potez, a od tada je Jokić uveo taj potez kao redovan na utakmicama. Prisjetite se ove majstorije:

Sada je isto uradila Marin Johanson. U porazu svog tima od Portland Fajera ona je dala sjajan pas za nekadašnju reprezentativku Bosne i Hercegovine Džonkel Džouns.

Doduše nije baš mogla da je ostavi potpuno samu kao što je to Jokić uradio sa Gordonom, ali je Džonkel svejedno završila na obruču i donijela poene svom timu. Pogledajte kako:

Ko je "ženski Jokić"?

Iskusna Marin Johanes ima 31 godinu i igra na poziciji beka. Dolazi iz Francuske, a od 2019. godine je redovna u timu Njujork Libertija, mada istovremeno igra i u Evropi. Nastupala je za Mondvil, Burž, Asvel, Čukurovu i Galatasaraj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

WNBA košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC