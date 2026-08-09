"Ovo je iznenađujuće": Di Marcio objavio da se Srbin vraća u Seriju A

Reprezentativac Srbije Aleksa Terzić ponovo će igrati u Italiji

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Aleksa Terzić (26) vraća se u Seriju A, jer će iz RB Salcburga preći u Frozinone. Na taj način zaigraće u Italiji poslije tri godine, koliko je prošl od kada ga je Fiorentina prodala Austrijancima.

Dobro obaviješteni novinar-insajder Đanluka Di Marcio otkrio je da je to iznenađujući obrt.

"Iznenađujuće, Frozinone je vrlo blizu dovođenju Alekse Terzića, bivšeg odbrambenog igrača Fiorentine", objavio je. On je otkrio i to da rođeni Beograđanin neće doći na pozajmicu, već da će ga klub iz središnje Italije kupiti od Austrijanaca, sa kojima ima ugovor do 2028. godine.

Terzić je ponikao u Crvenoj zvezdi, ali je prije 20. rođendana otišao u Fiorentinu i bio njen igrač od 2019. do 2023, uz sezonu 2020/21 provedenu u Empoliju. U Firenci je dijelio svlačionicu sa Dušanom Vlahovićem, čiji trenutni status izaziva veliku pažnju u Italiji.

Igrao Ligu šampiona u Austriji, trofeji izostali

Terzić je u Austriji u dvije sezone nosio dres Red Bula u Ligi šampiona, 2023/24 i 2024/25.

Sa druge strane, iako je RB Salcburg do te 2023. bio potpuno dominantan u Austriji i desetostruki uzastopni šampion, Terzić ga napušta bez osvojene titule. Šturm je postajao prvak 2024. i 2025, a prošle sezone 2025/26 to je bio LASK.