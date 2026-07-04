Zvezda ima čist put do reprezentativca Srbije: Novi trener ga precrtao pred početak sezone

Crvena zvezda bi u finišu prelaznog roka mogla da obezbijedi potpis Alekse Terzića, lijevog beka reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odradila dio pripremnog perioda u Austriji i sada je veoma blizu takmičarskim mečevima u novoj sezoni. Dejan Stanković nije u potpunosti zadovoljan kako njegov tim izgleda na terenu, a to bi moglo da otvori prostor za pojačanja. Vijest koja svakako zanima crveno-bijele stiže baš iz Austrije, gdje je Aleksa Terzić (26) "višak" u RB Salcburgu.

Iskusni lijevi bek ne nalazi se na spisku novog trenera Danija Rela za početak priprema austrijskog kluba, što je jasan signal njemu da tokom ljeta traži novi tim. Crvena zvezda je u prethodnom periodu često isticala da bi voljela da vidi Terzića na stadionu "Rajko Mitić", što u potpunosti ima smisla - malo je reprezentativaca koje crveno-bijeli mogu da privuku, a da oni budu adekvatna pojačanja koja se uklapaju u ambicije kluba.

Kada je prethodnih godina Zvezda pokušavala da dovede Terzića, RB Salcburg je izuzetno cijenio srpskog fudbalera. Defnzivac koji je svojevremeno za 1,7 miliona prešao iz Zvezde u Fiorentinu, a zatim za 5,4 miliona iz italijanskog kluba u RB Salcburg, sada sigurno ne košta toliko. Austrijanci neće moći da potražuju "previše" novca od Zvezde, posebno nakon što su Aleksu precrtali pred početak nove sezone.

Terzić je svojevremeno ostavio fantastičan utisak u dresu omladinskog tima Crvene zvezde koji je igrao Ligu šampiona, ali u seniorskom sastavu nije se dugo zadržao. Nastupio je na samo dva meča prije nego što je prodat u inostranstvo, gdje već godinama gradi karijeru. Aleksa Terzić je u međuvremenu odigrao i 15 mečeva za seniorsku reprezentaciju Srbije.

Crvena zvezda na mjestu lijevog beka ima reprezentativca Jermenije Naira Tiknizjana koji priželjkuje transfer u neku ligu na zapadu Evrope, kao i supertalentovanog Adema Avdića koji je trenutno povrijeđen i u narednim mjesecima neće moći da igra. Prostora za Aleksu Terzića ima, samo ako se Zvezda dogovori sa Austrijancima.