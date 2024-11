Gol Srbije u Cirihu nije regularan: Slavni sudija iz Švajcarske podigao ton nakon meča!

Prvenac Alekse Terzića za Srbiju izazvao mnogo komentara u Švajcarskoj, a bivši sudija Urs Majer otkriva da nije trebalo da dođe do njega.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno protiv Švajcarske (1:1) u četvrtom kolu Lige nacija, a vrijedan gol za nacionalni tim je postigao Aleksa Terzić. Bio je to prvenac u dresu "orlova" za momka koji je igrao po cijeloj lijevoj strani, nakon što je fantastično iskoristio asistenciju Dušana Vlahovića i matirao Kobela.

Ipak, taj gol Alekse Terzića sporan je nekadašnjem švajcarskom sudiji Ursu Majeru, koji je analizirao jednu od prethodnih situacija na meču. Po njegovim riječima, Terzić nije trebalo da postigne gol jer je već u prvom dijelu susreta zaslužio crveni karton zbog prekršaja.

"Ne razumijem zašto nije dodeljen crveni karton. To je bilo očigledno namjerno, lopta je bila odigrana, ali ovo je bilo isključivo protiv igrača. Svi faktori koji upućuju na crveni karton su ispunjeni. Nema više nikakve dileme da li je ovo 'tamno narandžasto' ili nešto slično. Ovo je tamno crveno", rekao je Majer o prekršaju Alekse Terzića na Zekiju Amduniju, koji je kasnije postigao gol za Švajcarsku.

Djeluje da je Švajcarac kivan na arbitra Klemona Turpana zbog ove odluke... "Pitamo se koliko trening videa sudije žele da pogledaju kako bi pravilno procijenili ovakve napade. VAR bi trebalo da to vidi, sudija bi trebalo da to vidi, asistenti i četvrti sudija takođe moraju da to vide", istakao je Majer nakon meča.

Majer je između 1989. i 2004. godine sudio utakmice u Švajcarskoj, a od 2002. godine do kraja karijere bio je i FIFA sudija. Dijelio je pravdu na dva Evropska prvenstva i na dva Mundijala, a bio je arbitar i u finalu Lige šampiona 2002. godine. Zbog kontroverznih odluka koje je donosio na Evropskom prvenstvu 2004. godine dobijao je poruke u kojima mu se prijeti smrću od navijača iz Rumunije i Engleske.