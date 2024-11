Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković sumira utiske poslije remija sa Švajcarskom u Cirihu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Reprezentacija Srbije remizirala je protiv Švajcarske (1:1) u Cirihu i tako je došla u situaciju da se u Leskovcu protiv Danske bori za plasman u četvrtfinale Lige nacija. I ne samo to, Srbija bi se pobjedom plasirala u prvi šešir na žrijebu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, što bi bio ogroman korak naprijed.

"Očekivali smo jedan neizvjestan duel, rezultatski otvoren do posljednjeg minuta", rekao je Piksi za sajt FSS: "Tako je i bilo. Da smo izgubili, bilo bi nezasluženo. Stvorili smo nekoliko izuzetno dobrih šansi pred golom Kobela, ali moramo priznati da su i oni imali svoje prilike. U svakom slučaju, izuzetno borbena, prava takmičarska utakmica protiv tradicionalno neugodnog rivala i na kraju ishod koji nama više prija."

Srbija je imala penal za vođstvo preko Mitrovića, koji nije iskoristila, potom je u 75. minutu Zeki Amduni donio Švajcarskoj prednost, a mnoge ekipe bi se tada predale... Ne i Srbija!

Vidi opis Oglasio se Piksi poslije velikog boda Srbije: Da smo izgubili, bilo bi nezasluženo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

Šta se desilo sa Babićem? "Doživio je šok u jednom duelu, koljeno u koljeno, što umije da bude vrlo bolno i opasno. Pokušali smo u poluvremenu na sve načine da ga osposobimo za nastavak igre i da to koljeno vratimo na mjesto. Nažalost, bol je bio takav da nismo smjeli da rizikujemo. Ako nešto ne volim, to su prinudne izmjene na defanzivnim pozicijama. Srećom, Stojić je fenomenalno ušao u utakmicu, odigrao drugo poluvrijeme na izuzetno visokom nivou i potpuno opravdao ukazano povjerenje", rekao je Piksi o zamijenjenom štoperu.

"To je detalj koji me najviše raduje. Ova ekipa je po ko zna koji put pokazala da ima karakter. Ja sam ih sa klupe bodrio koliko sam mogao, jer sam pretpostavio da će se u finišu meča stvoriti prostor koji možemo da iskoristimo. Mnogo smo bili opasni u kontrama, što smo u nekoliko navrata dokazali i na ovoj utakmici. Izjednačujući gol je pao poslije perfektne akcije, a Terzićeva egzekucija je remek-djelo. Nije smio da promaši iz te pozicije. Jednostavno, to su šanse koje ne smiješ da promašiš. Aleksa je bio dovoljno lucidan, smiren i koncentrisan da loptu smjesti tamo gdje smo svi željeli da je vidimo", rekao je Piksi.

Baraž za opstanak u elitnom rangu evropskog fudbala je bio prioritetni zadatak na početku ciklusa Lige nacija, ali je Srbija sada u situaciji da napadne drugo mjesto i obezbijedi lakši žrijeb i prohodniji put ka Mundijalu 2026. godine.

"Utakmica protiv Danske je prilika za još jedan spektakl pred punim tribinama stadiona u Leskovcu. Obično taj posljednji izazov vuče sa sobom i najveći ulog. Sada je najvažnije da se igrači dobro odmore. Prespavali smo u Cirihu i čarterom doputovali direktno u Niš. Imamo sasvim dovoljno vremena da napravimo dobru analizu meča sa Švajcarskom, ali i analizu našeg narednog rivala sa kojim se veoma dobro poznajemo. Čisto da igračima damo neke dodatne informacije koje mogu da budu ključne za ishod narednog duela. Daćemo sve od sebe. Pristup, želja i motivacija nikada nisu bili sporni. Raspolažem grupom momaka koji imaju karakter, a siguran sam i kvalitet da pobijede Dansku i zauzmu drugo mjesto iza Španije za koju smo i prije kvalifikacija konstatovali i složili se da je neprikosnovena. Ne samo u našoj grupi, nego generalno u evropskom i svjetskom fudbalu", zaključio je Piksi.